Cantalejo, la ciudad de las motos

Una invasión de motos. La ciudad de Cantalejo se despertó ayer llena de ellas. La concentración motera ‘La Leyenda Continúa’ había conseguido atraer a miles de personas. Y los aficionados a las motos se mostraban tal y como son, campechanos y con ganas de disfrutar de la reunión de su tribu.

“¡Hemos puesto a Cantalejo en el mapa!”, exclamaba el zaragozano Luis Alonso. “Yo sí había oído hablar de Sepúlveda, pero de Cantalejo si no es por esto no hubiera sabido de su existencia”, agregaba, para a continuación asegurar que la concentración “va a venir bien a este zona, pues vamos a dejar unas perrillas”. A media mañana, él tomaba en el pinar, junto a una hoguera, un tentempié con su heretogéneo grupo, integrado por veteranos de la moto llegados de San Sebastián, Valencia y Guadalajara. Alejandro Bellido, el valenciano, afirmaba que en Cantalejo habían encontrado “justo el ambiente que buscábamos”.

Aunque 2017 es el segundo año en que la concentración motera se celebra en las instalaciones de ‘El Hoyal’, lo cierto es que poco tiene que ver esta edición con la anterior. A primera vista, ayer se apreciaba que el número de asistentes era muy superior al de 2016. “Tenemos que ser el doble o el triple que el año pasado”, estimaba Juan Yanes, de Alcalá de Henares. A mediodía, el speaker de motoclub ‘La Leyenda Continúa’ pedía, micrófono en mano, “paciencia” a quienes estaban en la cola para conseguir su entrada. La buena imagen dejada por la cita de 2016 entre la ‘familia motera’ ha sido el mejor reclamo. En dos años, la concentración motera de Cantalejo parece consolidada.

“Nosotros —explicaba el segoviano Saturnino Collantes, secretario del motoclub ‘La Leyenda Continúa— hemos atendido la llamada de los moteros, que querían precisamente esto”. Él recalcaba que “el 90% de los socios de Turismoto [el club impulsor de ‘Pingüinos’] estamos ahora aquí”, y aunque había que arrancarle las palabras para que hablara de la concentración de Valladolid, finalmente acababa soltándose la lengua y reconocía que “los terrenos que nos ofrecían allí para la concentración no reunían los requisitos mínimos; por eso hubo que abandonar”.

Entre los moteros presentes en Cantalejo no tiene buena fama la concentración de Valladolid. “No merece la pena ir allí, eso es un barrizal”, sostenía el cántabro Pedro Rodríguez. “Si llueve, no puedes sacar la moto de allí”, añadía.

El compañerismo es asignatura obligatoria es las concentraciones moteras. En Cantalejo se percibe a las primeras de cambio. De ello puede dar fe Pablo Sangrador, un palentino residente en Villalón de Campos al que su situación física —utiliza para desplazarse una silla de ruedas— no le amilana a la hora de subirse a su moto, una trike Rewaco HD de 1.600 centímetros cúbicos, e ir a un concentración motera. “He pedido a los organizadores que me reservaran un espacio a la entrada de la zona de acampada, para colocar mi tienda, y lo han hecho, ¡chapeau!”. A Sangrador le gusta ir a su aire; por eso siempre va a la concentraciones moteras solo. “¡Pero siempre salgo acompañado!”, decía feliz. Ahí está la esencia del ‘espíritu motero’ del que tanto se habla.

En el enjambre humano en que se convirtió ayer ‘El Hoyal’ y sus inmediaciones había un buen número de tiendas relacionadas con el mundo de la moto. En la plaza ‘La Leyenda’, escenario de los conciertos, se situaron los bares, muy animados a lo largo de toda la jornada. Y en la carpa social se ofrecieron varias charlas, a cargo de ‘grandes viajeros’, como Alicia Sarnosa, Quique Arenas o Gustavo Cuervo.

En cualquier caso, las actividades no se ceñían a Cantalejo. No pocos moteros se desplazaron por la mañana hasta Sepúlveda, donde el stunt Emilio Zamora presentó su espectáculo. Como en todos los eventos, algo siempre sale mal. En ese caso fue la ruta a Cuéllar, que hubo de suspenderse, al parecer por falta de organización en el punto de destino.

Una encuesta sin valor estadístico realizada por esta Redacción revelaba la satisfacción de los moteros con la concentración. “La organización, muy bien; las instalaciones, fenomenal; y la gente del pueblo no puede ser más simpática”, resumía el alicantino Diego Ballesta. En otra tienda de campaña cercana, Fernando Rodríguez, de Talavera de la Reina, aseguraba que su primera experiencia en Cantalejo, adonde había acudido con tres hijos y un futuro yerno, a los que les ha metido en el cuerpo el veneno de la moto, no podía ser más placentera. “No se nota masificación, estamos muy cómodos”, apreciaba.

En su crecimiento, ‘La Leyenda Continúa’ ha ampliado fronteras. Ayer, llamaba la atención la cantidad de franceses que habían acudido a la convocatoria. Pero no todos los eran extranjeros eran franceses. Había de un infinidad de países... incluso uno de Corea. Cantalejo está, pues, en el mapa del mundo.

