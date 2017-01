La octava con el nuevo año

El jugador del Naturpellet Buitre encara a un rival del Tenerife Iberia Toscal. / IBERIA TOSCAL

Victoria muy trabajada para el Naturpellet Segovia Futsal en un choque tremendamente igualado frente al Tenerife Iberia Toscal, que se acabó rompiendo en los últimos minutos con los goles de Juanfran e Iván Quintín.

El equipo segoviano iniciaba el año en el puesto de eascenso directo a Primera División, con una racha impresionante de siete triunfos consecutivos. Delante, un oponente que basaba toda su fuerza en los buenos encuentros como local, así que fue lógico que el primer período comenzara con algunos, pero pocos, minutos de tanteo. La primera ocasión fue para el equipo de casa, que puso a prueba a Cidao, pero el meta de los de Segovia respondió a la perfección desbaratando la primera ocasión del Tenerife Iberia Toscal.



La réplica del Naturpellet no se hizo esperar, ya que prácticamente a la jugada después Álex Fuentes, que había entrado en la primera rotación, contestó con la primera ocasión segoviana, a la que el portero del Tenerife también respondió con acierto. Se auguraba un partido de toma y daca, porque ni canarios y castellanos son de los que gustan de especular con el resultado.



El mismo Álex Fuentes siguió mostrándose muy incisivo y peligroso. Tanto fue el cántaro a la fuente que en el minuto ocho, el jugador del Naturpellet abrió el marcador en Santa Cruz, que fue como un despertador para los anfitriones, que con la desventaja mínima empezaron a asediar la portería de Cidao. Poco después de pasar el ecuador de la primera mitad, el Tenerife Iberia Toscal disfrutó de una doble ocasión que no acabó en gol por muy poco, ya que el segundo remate, realizado por Joseba, se estrelló en el poste del marco segoviano.



El encuentro entró en un tramo en el que las fuerzas se igualaron el máximo y las ocasiones se sucedían en ambas partes de la pista. El marcador seguía siendo corto, ya que no la eficacia necesaria para ver más goles brillaba por su ausencia, en buena medida por la falta de calidad en la definición. El paso de los minutos, y el juego ofensivo de ambos equipos, provocó que tanto Tenerife Iberia Toscal como Naturpellet Segovia se fueran cargando de faltas, pero fueron los tinerfeños los que llegaron a acumular la quinta. Pero los jugadores de Diego Gacimartín no supieron aprovechar ese factor y dieron alas a un Tenerife que consiguió el tanto del empate pocos instantes antes de que se llegara al tiempo de descanso. Ramón Vargas logró mandar el balón al fondo de la portería segoviana, elevando las tablas al marcador resultado con el que ambos conjuntos se fueron hacia los vestuarios.

Portero y pívot Como ya sucedió en el primer acto, tras la reanudación el primer equipo en probar suerte fue el de Santa Cruz, pero Cidao, muy atento, volvió a ser providencial para salvar a los segovianos del segundo tanto local, que habría llevado el encuentro a un escenario complicado para el Naturpellet, si bien es cierto que con muchos minutos por delante para intentar la remontada.



Como quiera que ello no sucedió, el choque continuó igualado pero con los tinerfeños llegando con más claridad a la meta visitante. Pero cuando parecía que el segundo gol de los de casa estaba más cerca que el segoviano, apareció Buitre, para culminar una rápida acción, y adelantar por segunda vez al Naturpellet. El pívot mostoleño, sin estar plenamente recuperado de sus problemas de tobillo, volvió a demostrar su buena relación con el gol.



Con el 1-2, los locales no se dieron por vencidos y siguieron intentándolo. Un potente disparo de Joseba volvió a poner a prueba a un espectacular Cidao que de nuevo fue el protagonista al evitar el empate de los de Tenerife. Mientras, el Naturpellet Segovia gozaba de buenas ocasiones en contras, pero no lograba materializarlas para poner algo de tierra de por medio, hasta que a falta de tres minutos para la conclusión, los anfitriones decidieron jugar con la carta de portero-jugador, cuyo porcentaje de efectividad desciende a cada jornada que pasa, porque las defensas suelen estar muy bien preparadas para el ataque de cinco, que fruto del cansancio de los jugadores suele carecer de la precisión necesaria.



Así, después de una pérdida en una zona de la cancha donde es prohibitivo perder el esférico, Juanfran, más listo que nadie, se hizo con el balón y aprovechó para marcar el tercer tanto segoviano. El Naturpellet Segovia disfrutó de un doble penalti que no transformó al chocarse con un José Luis que empequeñeció su portería. Ya con un Tenerife Iberia Toscal a la desesperada y en el último suspiro, Iván Quintín puso el 1-4 con un colocado disparo desde el medio de la pista para poner una goleada que se tuvo que trabajar de firme. Como todas las que ha conseguido un Naturpellet que suma y sigue en la competición, y cuya velocidad de crucero en lo que a victorias se refiere está comenzando a descolgar a sus rivales.

ÁRBITROS: Arance García y Jarque Ruiz. Mostraron tarjetas amarillas a Aythami y Adrián Castro por los locales, y a Mordi por los visitantes.

GOLES: 0-1 (m.8) Álex Fuentes; 1-1 (m.19) Ramón Vargas; 1-2 (m.31) Buitre; 1-3 (m.38) Juanfran; 1-4 (m.40) Iván Quintín.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga en la Segunda División, disputado en el pabellón Quico Cabrera de Tenerife, con la presencia de alrededor de 250 espectadores.

