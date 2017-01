Un líder a la espera de resultados

Fernán salva un gol en la misma línea de meta. / DIARIO PALENTINO

Un tanto de penalti de Dani Calleja a dos minutos del descanso resultó decisivo para que la Segoviana sumase la novena victoria consecutiva de la temporada. En la segunda mitad el Villamuriel, que jugó durante casi todo el partido con un hombre menos por la expulsión de Tuco, apenas cercó con peligro el arco de Facundo salvo una ocasión muy clara que sacó Fernán bajo los palos cuando quedaba cuarto de hora para el final de la contienda. De esta manera la Segoviana se acuesta como líder de la tabla a expensas de lo que suceda hoy por la tarde en el Ruta de la Plata en el partido que enfrenta al Zamora y al Cristo Atlético.



Los pupilos de Abraham García saltaron al terreno de juego a dominar el partido desde el primer minuto y dispuso de las mejores ocasiones. La primera llegó en el minuto 17 con un libre directo botado por Víctor Pérez. El disparo salió muy colocado pero acabó impactando en la cepa del poste. Poco antes había sido expulsado Tuco en el bando local, por lo que las cosas se le ponían de cara al conjunto azulgrana, que poco después del primer lanzamiento de Víctor Pérez volvió a llegar con peligro al marco local, con un con un disparo desde el pico del área de Borja Plaza que salió desviado.



Por su parte los palentinos tardaron 23 minutos en acercarse a los dominios de Facundo. Fer intentó una chilena dentro del área pero no conectó con el esférico. De manera lógica, tanto por la entidad del rival como por la inferioridad numérica, el Villamuriel concedía el dominio, esperando atrás en pos de buscar el gol en algún contragolpe, aunque estos llegaban de manera muy esporádica, con un dominio casi total del esférico por parte visitante.



En el minuto 30 Dani Calleja lo intentó con un disparo durísimo que repelió Sevi y acabó despejando Chema. Cuatro minutos más tarde el propio Sevi volvió a convertirse en protagonista después de salvar un mano a mano ante Domingo que llegó justo al remate. A seis para el descanso la tuvo Ayrton muy clara para marcar de cabeza en el segundo palo. El delantero con todo de cara acabó echándola fuera en una nueva ocasión para los gimnásticos, que parecían vivir su particular Día de la Marmota ante un oponente que, al igual que en la ida, se defendía con acierto y también contaba con el factor suerte a su favor.

Cambió la suerte Pero la suerte también se acaba, y tanto fue el cántaro a la fuente que acabó por romperse. La Gimnástica, que había hecho merecimientos para irse al túnel de vestuarios con ventaja, acabó recibiendo el fruto a su perseverancia en las postrimerías de la primera mitad. Corría el minuto 43 cuando el árbitro cobró pena máxima a favor de los visitantes. Dani Calleja asumió la responsabilidad y en la ejecución engañó a Sevi que esta vez ya no pudo evitar que el marcador se moviese. Noveno tanto para Dani Calleja en lo que va de temporada.

Sin margen para la reacción el partido se fue al descanso después de una primera mitad con dominio segoviano de principio a fin. Incluso el resultado puso haber sido más amplio pero la falta de puntería privó a los de Abraham García de afrontar la segunda mitad con más tranquilidad.



Tras la reanudación, el partido arrancó con la misma decoración el dominio total y absoluto era para la Gimnástica que lo único que le faltaba era poner la puntilla a su rival. Esto provocó que el Villamuriel buscase el empate en alguna acción aislada, especialmente a pelota parada como córners o faltas laterales pero la zaga se mostró muy sobria en los marcajes sin hacer ninguna concesión.



El susto para el conjunto visitante llegó en el tramo final del encuentro, en el minuto 75 con la oportunidad más clara del Villamuriel en todo el partido. Javichi se anticipó a Facundo para sacar un remate manso que llorando se dirigió hacia el gol pero Fernán salvó in extremis el tanto del empate en una acción decisiva.



Y con el partido agonizando Jesús probó suerte sin éxito con un disparo peligroso muy lejano que sin embargo no encontró puerta. Al final tocó sufrir más de lo previsto hasta el punto que Abraham García, que sufrió la primera expulsión como entrenador de la Segoviana, tuvo que aprovechar que le quedaba un cambio para hacerlo en el tiempo de descuento y romper el ritmo de un Villamuriel que fue un rival competitivo hasta el último tramo de la contienda.

ÁRBITRO: Reinoso Mangas, del colegio vallisoletano. Mostró tarjetas amarillas a Sevi, Pablo y Jesús por los locales, y a Manu, Domingo, Javi Marcos y Borja Plaza por los visitantes. Expulsó por doble amonestación a Tuco (m.12), y por roja directa a Abraham García (m.90).

GOL: 0-1 (m.43) Dani Calleja.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la vigésimo primera jornada de Liga en el grupo octavo de la Tercera División, disputado en el campo Rafael Vázquez Sedano, con la presencia de alrededor de 400 espectadores.

