Yanguas de Eresma, ecos de una estación

unto a las aguas del Río Eresma, los pinos resineros y el recuerdo del ruido inconfundible del tren, a 21 Kilómetros de Segovia, encontramos Yanguas de Eresma. Esta pequeña localidad segoviana está situada en una ladera o “ianua” (paso o garganta), expresión latina que ha derivado, con el tiempo, en el actual nombre del pueblo, Yanguas (hasta el siglo XIX al que añadió después su apellido) de Eresma, el único, por cierto en Segovia, que comienza por la letra y griega.

Cuenta con pinar pero su economía se basa, principalmente en la agricultura y, sobre todo, en la ganadería intensiva. Hasta 1993, cuando dejo de estar operativa la línea de ferrocarril que pasaba por la localidad, Segovia-Medina del Campo, se crearon actividades ligadas al comercio y el transporte pero, muchas de aquellas actividades, pasaron a ser historia al mismo tiempo que la vía.

Entre las curiosidades de su historia encontramos que su Ayuntamiento, presidido desde 1995 por Bernabé Luis Manso de Frutos (PP), defendió que eran de este pueblo los “arrieros yangüeses” que apalearon a Don Quijote en las ilustres páginas de la historia de este gran personaje de nuestra literatura y pidió, por ello, formar parte de la Comisión Estatal Conmemorativa, en el año 2005, de las actividades que se realizaron en torno al aniversario de su publicación.

Esta localidad cuenta con algunos vestigios medievales como una antigua conducción de agua o fuente termal en la que el agua sale a 20º C todo el año y en la que se han encontrado restos romanos y, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo Barroco Cortesano, que se edificó a finales del siglo XVIII sobre los restos de otra más antigua. Esta Iglesia tiene planta de cruz latina y una cúpula en el crucero. El retablo del altar mayor, perteneció a la Iglesia antigua y en el templo también se guardan las tallas de San Pedro, San Pablo, San Antón, San Sebastián y, cómo no, la de la patrona. Su patrimonio se completa con sus tres ermitas, la del Santo Cristo o de la Vera Cruz y la de San Pedro y la de San Roque que es la más antigua y, además, tiene a su lado el cementerio de Yanguas de Eresma.

