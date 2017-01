Luquero: “Los concejales no podemos enmendar la plana a un arquitecto o a un ingeniero”

La portavoz de Ciudadanos en la corporación municipal, María José García Orejana, criticó hace unos días las obras realizadas en la avenida de la Constitución, afirmando que se había puesto en contacto con técnicos externos al Ayuntamiento que coinciden en que la solución utilizada, el asfaltado sin retirar los adoquines de la calzada, no será duradera y apuestan por retirarlos y poner una base de zahorra y cemento antes de la capa de asfaltado.

Para la alcaldesa, Clara Luquero, el asfaltado encima del adoquinado “está en el proyecto técnico y yo he dicho muchas veces que ni Ciudadanos ni ningún concejal nos vamos a poner a enmendar la plana a un arquitecto o a un ingeniero de obras, que son técnicos en la materia y son los que hacen el proyecto”.

“Ya es lo que nos faltaba, que a nivel político dijéramos «no, que no se haga así el proyecto, que se coloque una capa de no sé qué porque lo digo yo». Hay unos técnicos y unos profesionales, que son los expertos en la materia, y son los que tienen que definir el proyecto”, reiteró la regidora.

En cuanto a los blandones aparecidos en la calzada prácticamente desde el primer momento en el que se reabrió la avenida al tráfico, Luquero insistió en que “ha habido incidencias en las obras y hay que repararlas y las va a reparar la empresa adjudicataria del contrato. Nosotros no vamos a liquidar con la empresa y no vamos a pagar la totalidad de la obras hasta que no esté todo reparado. Luego podemos hacer toda la demagogia que queramos sobre el asunto.”

