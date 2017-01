El comisario cree que Segovia no tiene el perfil para un atentado "mediático"

Se rindió homenaje a los jubilados y se otorgaron condecoraciones a aquellos que llevan 20, 25, 30 y 35 años de servicio en el cuerpo. / TAMARA DE SANTOS

La Policía Nacional conmemora cada 13 de enero su creación y lo hace con un acto institucional en todas las comisarías de España. Justo un mes antes, el 13 de diciembre, en Segovia se detenía a un presunto yihadista —en concreto fue una actuación de la Guardia Civil—. El suceso se produjo en la calle La Plata a primera hora de la mañana del 13 de diciembre y el detenido era Daniel Fernández Aceña, un ex miembro de los GAL —cumplió condena por el asesinato del ferroviario francés Jean Pierre Leiba en Hendaya en 1984—, por su reciente autoadoctrinamiento en el yihadismo, hasta el punto de que “tenía la determinación de cometer un atentado terrorista”.

Por eso, en la fiesta de la Policía Nacional, la pregunta sobre la posibilidad de que Segovia sufra un incidente de este tipo era obligada. Pero el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Segovia, Juan Jesús Herranz Yubero, apaciguó los miedos, lanzando el mensaje de que “Segovia es una ciudad segura, hemos incrementado la presencia policial en evitación de que pueda ocurrir y, aunque el riesgo en potencia existe, no hay ningún riesgo en concreto”.

“Puede ocurrir, evidentemente, como ocurre en cualquier sitio”, añadió el comisario jefe, porque “locos hay y pueden hacer locuras, pero es un riesgo en potencia, no hay ningún riesgo concreto”, insistió.

Además, respecto a los atentados terroristas de grupos como Daesh, dijo que “yo entiendo que lo que están buscando es el impacto mediático, buscan ciudades muy emblemáticas, ciudades grandes y aglomeraciones, si nos fijamos en lo que está ocurriendo en Europa —haciendo referencia a los últimos atentados en París y Berlín, entre otros—, y no parece que encaje mucho el perfil de nuestra ciudad para algo tan mediático”.

Aún así, aseguró que “los dispositivos son permanentes, porque estamos en permanente estado de alerta, pero insisto en que es un riesgo general, no hay un riesgo concreto en Segovia”.

Labor diaria Respecto al balance de 2016, el comisario jefe presumió de los buenos datos que se están registrando en la demarcación de la Policía Local en Segovia, ya que “por noveno año consecutivo está bajando la delincuencia en la demarcación de la Policía Nacional, si hace nueve años había en torno a 3.000 infracciones, el año pasado hubo poco más de 1.500. Y la tasa de criminalidad hace nueve años superaba los 50 puntos, y ahora no llega a los 30”, dijo.

En cuanto a la plantilla con la que cuenta la comisaría de Segovia, Herranz Yubero aseguró que “tiene algunos déficits de personal, pero como todas”. Además, añadió que, “dentro de nuestro déficit, el grado de cobertura es superior a la media nacional y a la media regional, con lo cual digamos que tenemos suficiente para atender a las necesidades. Yo digo siempre que si tuviéramos más, pues daríamos un mejor servicio, de más calidad y de más cantidad, pero la prueba evidente de que está funcionando bien son los datos que les comentaba antes”.

Presumió también de que sus agentes consiguieron en 2016, por cuarto año consecutivo, el cien por cien de los objetivos, algo que no pueden decir todas las comisarías.

Por todo ello, el reto para este 2017 está claro: mantener los buenos resultados. “Teniendo en cuenta que estamos en tiempos de cierta escasez de recursos de todo tipo, el reto es mantener los niveles de seguridad de los que gozamos hasta ahora”, afirmó el comisario jefe, consciente de lo complicado que es mantener siempre la delincuencia a la baja, porque “en un momento dado puede producirse un punto de inflexión. Así que con que nos mantengamos en la misma línea yo me daría por satisfecho, porque es muy difícil bajar siempre y la evolución que estamos teniendo es sumamente positiva”, concluyó Herranz Yubero.

