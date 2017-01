Un inicio para definirse

Carlos Villagrán intenta la penetración con el brazo arriba en un momento del partido ante el Alarcos. / A. MARUGÁN

La División de Honor Plata inicia hoy la segunda vuelta de la competición, que ha de decidir las posiciones de los equipos en una categoría tremendamente igualada (dicen los que más saben que es una de las más igualadas de su historia), en la que por arriba los cambios en el liderato han sido numerosos, y por abajo solamente dos equipos, Tolosa y Gijón, parecen haberse descolgado de manera clara, mientras que el resto de conjuntos se mueven en pocos puntos de distancia, por lo que una buena racha les puede llevar a ascender varias posiciones de una tacada, mientras que una serie de derrotas consecutivas les meterán en apuros con seguridad.



El Viveros Herol Nava es uno de esos equipos que se mueve en la tesitura de máxima igualdad que tiene la competición por la zona media/baja. La derrota de la última jornada frente al Cajasur Córdoba vino a empañar una reacción que podría haber colocado al equipo en la décima plaza en lugar de la decimocuarta que ahora ocupa, de haber logrado vencer a un oponente que terminó aprovechándose de la irregularidad del conjunto de Óscar Perales, el talón de Aquiles del conjunto segoviano durante toda la temporada.



Ser competitivos durante todos los minutos del partido es la obsesión del Viveros Herol Nava, para lo que el plantel ha venido trabajando durante el parón navideño, y también en el amistoso frente al Porto. Ahora toca ponerlo en práctica en el encuentro que jugará a partir de las seis de la tarde de hoy en el Quijote Arena de Ciudad Real frente a un BM Alarcos que, al igual que el equipo de Nava, tiene plantilla como para aspirar a algo más que a mantenerse en mitad de la tabla, cierto es que más cerca de la promoción a Asobal que al descenso a Estatal, pero también inmerso en ese grupo de equipos que han de definirse en la segunda vuelta.



Los manchegos cuentan con la enorme efectividad de su lateral izquierdo Fran Vidal, que lleva anotados 73 goles en la temporada regular, y que tiene en César Beret (61 tantos) a su mejor aliado en la primera línea con su potente lanzamiento desde los nueve metros. Pero también cuenta con una enorme facilidad para montar la contra que exigirá al equipo segoviano mantener la máxima de las concentraciones durante los 60 minutos para no sufrir la incómoda situación de otros partidos de ver cómo el rival se marcha en el marcador por la velocidad de los estiletes de la segunda línea.

Controlar de salida El Alarcos tiene como premisa la de salir con mucha fuerza sorprendiendo a su oponente y llevando la iniciativa en el marcador, como ya hiciera en Nava en el encuentro que abrió la competición, cuando dejó a los segovianos sin respuesta, consiguiendo una cómoda victoria.



Así, el sistema defensivo del Viveros Herol deberá funcionar de manera perfecta desde el inicio del choque con el fin de evitar esa salida fulgurante del rival de esta tarde. Recupera el equipo segoviano a Juan Carlos Cabada en la portería, pero salvo recuperación ‘cuasi’ milagrosa, Sergio García no podrá jugar, convaleciente aún de su tobillo dañado en el encuentro ante el Porto.



Será el de hoy el primero de los partidos que debe servir al Viveros Herol Nava para definirse en la competición. Una victoria le apartará con seguridad de la plaza de descenso, y pondrá un poco más de tranquilidad al equipo. Pero una derrota ante un rival que (hay que recordarlo) se le da falta al conjunto segoviano no hará más que confirmarle en un puesto que en principio no merece, pero al que la competición se empeña en colocar jornada tras jornada.

