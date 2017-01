A seguir por el mismo camino

Los jugadores de la Gimnástica Segoviana Javi Marcos, Fernán, Dani Arribas y Dani Calleja celebran un gol ante el Almazán. / KAMARERO

El buen rendimiento que la Gimnástica Segoviana ofreció la pasada jornada ante uno de los rivales más complicados de la Tercera División, como es el Atlético Astorga, es la línea a seguir frente al próximo rival, el Villamuriel. Esta semana el equipo ha vuelto a poner los pies en el suelo y ya empuña su objetivo con la idea de derrocar al actual líder de la competición, el Cristo Atlético. El técnico Abraham García es consciente de que el sacrificio dispuesto por sus hombres en cada partido está dando sus frutos y será la regularidad la que defina la intermitencia de las primeras posiciones.



“Nos ha venido bien el parón navideño, pero ya se vio en el partido del domingo -frente al cuadro maragato- que teníamos ganas de volver a la competición. Hemos vuelto a coger el ritmo de los entrenamientos para aplicar los conceptos asentados en el encuentro del fin de semana”, sostiene García.



Respecto al desplazamiento de esta jornada, analiza:“Queremos repetir el juego del último enfrentamiento liguero, aunque sabemos que fuera de casa nos va a costar mucho”. En el partido de ida la plantilla cerrateña consiguió puntuar en La Albuera y tratará de resarcirse. El técnico madrileño reconoce que es uno de los duelos que han servido para pulir el sistema de juego de los azulgranas: “Me costó meses quitarme de la cabeza este empate. Fruto del rendimiento de los jugadores he conseguido olvidarlo, pero para ello han tenido que pasar los últimos diez partidos donde todo el equipo ha estado impresionante”.



En cuanto a la estela del Cristo Atlético, García no se obsesiona y confía en ocupar la primera plaza por méritos propios: “Cuando un club está bien conviene disfrutar del día a día. El Cristo ha demostrado que es un gran equipo y ahora es cuando tienen que demostrar hasta dónde son capaces de llegar”. Por otro lado, no duda de que el Astorga -tercer clasificado- permanecerá en las posiciones de cabeza: “Van a luchar por el primer puesto. También está el Unionistas, aunque en las últimas jornadas parece que se ha atascado un poco”.

Dudas y tocados La Segoviana dispone de una plantilla compensada, apoyada en integrantes de la cantera, aunque para la presente convocatoria se encuentra con dudas importantes. “Ivi arrastra una contractura y Anel tiene alguna molestia. Con Kike tenemos que esperar su evolución. La mejor noticia es ver a Álex y a Alfonso entrenar en La Albuera y serían dos magníficos refuerzos para afrontar el segundo tramo de la temporada”, subraya el entrenador.

Chema El capitán de la Gimnástica, Chema, es “alta” después de recuperarse de la rotura del soleo y el gemelo interno. “Es un profesional como pocos me he encontrado en mi carrera deportiva. Se ha hecho una readaptación y ahora tiene que ir cogiendo tono. El otro día fue uno de los descartados y esta semana tiene opciones de entrar e ir cogiendo minutos”, explica.

Javi Marcos: "No es casualidad que el Cristo Atlético vaya primero" El central Javi Marcos ha sabido aprovechar la ausencia de Chema y ha cumplido con nota los compromisos a medida que ha ido ganando confianza. “La lesión de un compañero es algo incómodo y más si es en el caso del capitán. Por ello, todos los jugadores tenemos que estar en las mejores condiciones posibles para jugar cuando el entrenador lo necesite”, asegura Marcos.



Respecto al Villamuriel y al empate de la ida, el defensa comenta: “La Segoviana se mereció ganar. Son cosas que suceden en el fútbol y ahora tenemos que ir allí y dar lo mejor de nosotros para continuar en esta buena racha”. En cuanto al líder, señala: “A estas alturas de la Liga no es casualidad que el Cristo vaya primero. Va en cabeza y es un rival a tener muy en cuenta”.



El joven jugador se deshace en elogios a su pareja en la zaga azulgrana: “Jugar al lado de Anel es fantástico. Aprendes mucho de él y te da confianza para encarar cualquier partido. Además, el apoyo de todos los compañeros es esencial”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.