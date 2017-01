El equipo de Gobierno no buscará un pacto exclusivo con el PP para los presupuestos

El concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, y la alcaldesa, Clara Luquero, en un pleno municipal. / KAMARERO

El equipo de Gobierno socialista mantiene su intención de llevar los presupuestos municipales al pleno ordinario de enero —que se celebrará el próximo 3 de febrero—, para empezar el año con las cuentas claras en el Ayuntamiento. Antes, se presentarán al resto de los grupos para intentar conseguir su apoyo, explicó ayer la alcaldesa, Clara Luquero, quien descartó buscar de manera exclusiva un acuerdo con el otro grupo mayoritario, el Partido Popular, como sí hicieron los populares en la Diputación Provincial.

“Nosotros estamos trabajando, manteniendo informados a todos los grupos políticos e intentando consensuar los proyectos que podemos —dijo Luquero—. En el Ayuntamiento hay cuatro formaciones políticas en la oposición, no solo el Partido Popular, entonces algunos temas de especial relevancia se estudian en mesas de trabajo y los demás se van viendo en las comisiones”, donde están representados todos los partidos políticos presentes en la corporación municipal.

“Por ejemplo, la semana que viene habrá una reunión del concejal de Hacienda [con los grupos] para explicarles de manera detallada los presupuestos; luego habrá una comisión donde se entregue la documentación de manera formal y a partir de ahí se empezará a trabajar en las sugerencias y las aportaciones que hagan los grupos”, continuó.

Y, a este respecto, aseguró que “nosotros estamos abiertos a todo tipo de consenso, pero no tenemos planteado un consenso específico o un acuerdo con el Partido Popular, sino que intentamos llegar a acuerdos y a consensos con todas las formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento”.

Respecto a la necesidad de contar con el apoyo de otros concejales para aprobar las cuentas, ya que el PSOE gobierna en minoría, la alcaldesa señaló que aún no se han dirigido a ningún grupo porque “primero hay que ver con qué documento” y, reiteró, “el primer paso es, a principios de la semana que viene, la reunión del concejal con los responsables de los diferentes grupos para hacerles una explicación detallada del presupuesto; comisión informativa, en la que se les entrega formalmente la documentación y a partir de ahí tener alguna comisión y alguna reunión más para ir hablando”.

Luquero no quiso adelantar ningún detalle de los presupuestos a los medios de comunicación antes de darlos a conocer al resto de los grupos, pero aseguró que su propuesta ya está hecha.

