La Plataforma Socialista de Segovia insta a la Gestora nacional a convocar ya Primarias

Las plataformas socialistas de Castilla y León se muestran “preocupadas por la deriva política que está tomando la crisis orgánica que vivimos”, tras los acontecimientos ocurridos en los últimos meses dentro del partido, que ocasionaron la salida de Pedro Sánchez de Ferraz y acabaron con el partido dirigido por una Gestora, sin tener en cuenta, a su parecer, “que

el PSOE debe sustentarse sobre la militancia, históricamente plural”.

Por ello, hicieron público ayer un comunicado conjunto bajo el título ‘Primarias y Congreso Ya’, en el que “instamos a la Gestora Federal del PSOE para que en el próximo Comité Federal, a celebrar el sábado 14 de enero, se apruebe la celebración del 39 Congreso Federal durante el mes de abril de 2017”.

Asimismo, “reiteramos nuestra apuesta por la democracia participativa, con el proceso de primarias —un militante, un voto— para la elección del secretario general federal del PSOE, que en todo caso no se demore más allá del mes de marzo de 2017”.

Desde Segovia, el portavoz de la Plataforma Socialista provincial, Héctor Pascual, recuerda que “la Gestora ya ha cumplido más de 100 días y durante este tiempo hemos visto como perdemos en las encuestas 26 escaños a causa de la pérdida de credibilidad de nuestros dirigentes”. Por tanto, “lo responsable es convocar el proceso de Primarias y Congreso con anterioridad al 3 de mayo (fecha en la que el presidente, Mariano Rajoy, puede convocar la repetición de elecciones sin candidato socialista), para no ampliar el daño sufrido a los militantes y votantes del PSOE que causaría una hipotética repetición de elecciones”.

Desde la Plataforma Socialista ‘Primarias y Congreso Ya’ de Segovia “volvemos a reiterar nuestra petición, apelando a la responsabilidad de nuestros dirigentes provinciales que acudan al Comité Federal, para que cumplan nuestros vigentes estatutos en su artículo 36.o; y recordamos que para unir al partido no ayudan las críticas a nuestro secretario general de Castilla y León elegido por los militantes y que es urgente construir una alternativa de izquierdas ante las nefastas políticas del Partido Popular en la Diputación de Segovia”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.