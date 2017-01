Una instalación de Policía Nacional, posible causa de las interferencias en el sistema de telecomunicaciones DMR

Los Bomberos de Segovia, durante uno de sus ejercicios prácticos. /EL ADELANTADO

Ya no hay problemas de interferencias en el sistema de comunicaciones DMR (Radio Móvil Digital) que utilizan la Policía Local y los Bomberos de Segovia. Al menos, así lo aseguró ayer la alcaldesa, Clara Luquero, quien anunció que, al parecer, dichas interferencias podrían haber estado provocadas por alguna instalación de la Policía Nacional.

“El Ayuntamiento dotó a sus servicios de seguridad, a la Policía Local y a los Bomberos, del mejor sistema que hay en el mercado, con 480.000 euros de inversión municipal para dotarlos del mejor servicio de telecomunicaciones”, insistió ayer la regidora. “¿Qué ha sucedido? Que ha habido un problema de interferencias que no es achacable ni a la gestión que se ha hecho del servicio de telecomunicaciones por parte de la Policía Local o los Bomberos ni a la empresa que gestiona el servicio. Es una cuestión de interferencias que tiene que ver con las telecomunicaciones en general, por eso se denunció a la Delegación Provincial de Telecomunicaciones, para que rastrearan de dónde venía la interferencia”, aseveró.

“En este momento, desde hace un par de días, ha vuelto a funcionar y funciona a plena garantía el sistema digital de telecomunicaciones”, aseguró la alcaldesa, “y mientras ha habido algún fallo, alguna interferencia, se ha recurrido al sistema analógico, que todavía puede funcionar. Con lo cual el Gobierno municipal ha estado absolutamente tranquilo”, añadió, ya que tanto el jefe de la Policía Local como el de los Bomberos transmitieron a la alcaldesa que “las comunicaciones estaban aseguradas, no con el sistema nuevo mientras ha habido interferencias, pero sí con el sistema analógico que todavía funciona y ahora ya se ha recuperado el sistema digital, que está funcionando perfectamente”.

Respecto al tiempo en el que se han registrado problemas, dijo que se produjeron sólo en el periodo navideño, pero, añadió, eso “no ha interferido en los refuerzos de los operativos de seguridad que se han puesto en marcha, como el de la Cabalgata”. De hecho, dijo, el incidente que se produjo al inicio de la Cabalgata, cuando falleció una persona mayor que estaba acompañada de su nieta en una farmacia, “lo que se hizo es que llegara inmediatamente la ambulancia y cuando se comprobó que no se podía hacer nada y la persona había fallecido, lo que se pidió es que esperaran a que pasaran los cortejos reales para no sacar un cadáver con ese espacio repleto de niños. Inmediatamente después se retiró el cadáver”, pero la ambulancia llegó en el tiempo previsto, aseguró.

“Repito que el Gobierno municipal se quedó tranquilo cuando se dijo que se estaba sustituyendo [el DMR] por el sistema anterior, que funcionaba correctamente, y que no nos hemos quedado sin telecomunicación. En todo caso, son incidencias que no son achacables ni al Gobierno municipal ni al uso que se ha dado del sistema por Bomberos y Policía ni a la empresa que nos está proporcionando la asistencia y el servicio. Es una interferencia y ya está”.

“De hecho —añadió—, en un momento dado Telecomunicaciones planteó que algún particular hubiese instalado algún aparato no homologado y estuviera produciendo eso las interferencias y hubiera que hacer un rastreo para saber dónde. Luego parece que tiene que ver con alguna instalación de Policía Nacional, y digo parece porque eso es lo que nos trasladan”.

