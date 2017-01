Ya llegan las motos

Uno de los primeros moteros llegados a Cantalejo. / Vivecantalejo.com

“Levantando las cejas, sorprendidos”. Así están los vecinos de Cantalejo. Por las calles ya se ven motos, muchas motos. Si el año pasado, la primera concentración celebrada en la localidad logró atraer a un buen número de moteros, ahora se espera una afluencia superior a la de entonces, muy superior. El alcalde, Máximo San Macario, se mostraba en la tarde de ayer “segurísimo” de que acudirán más aficionados a la moto que en 2016. De hecho, apostaba a que se multiplicará “por dos o por tres”. La lluvia influirá en la cifra final. Si no hace acto de presencia, mejor para Cantalejo.

La ciudad lleva ya semanas de preparativos. El Ayuntamiento dice haber hecho sus tareas. “Está todo preparado”, insistía ayer el regidor, repasando los diferentes escenarios de ‘La Leyenda Continúa’. Las carpas están instaladas, la zona de conciertos esperando la llegada de público, la leña repartida en el pinar para que se calienten los moteros... Las intervenciones realizadas han supuesto un gasto para el Ayuntamiento de entre 15.000 y 20.000 euros, que San Macario da por bien empleados, consciente de que “el retorno para Cantalejo será muy superior”.

Al alcalde le llamaba ayer especialmente la atención la cantidad de tiendas de campaña instaladas en el pinar. “No ha comenzado la concentración y yo creo que ya hay tantas como el año pasado...”, señalaba. En las inmediaciones del núcleo central de la concentración ya había cerca de una veintena de tiendas relacionadas con el mundo de la moto y media docena de bares y restaurantes.

Por otra parte, en los establecimientos de turismo rural de la comarca “se está dejando notar” la reunión motera, si bien a fecha de ayer no resultaba posible aventurar qué porcentaje de ocupación tendrán las noches de hoy y de mañana. “Será alto, seguro”, se limitaba a decir el propietario de una casa rural cercana a las Hoces del río Duratón.

Hoy se espera un goteo incesante de motoristas por todas las entradas de la ciudad. Los organizadores, duchos en esta tarea, prevén que esta noche, en la denominada ‘Fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Motero’, en la que se repartirán doce piñones a los asistentes y champán, se congreguen unas 5.000 personas. En cualquier caso, no se espera que sea el momento más álgido. Ese se producirá, previsiblemente, la noche del sábado, con el desfile de antorchas en homenaje a los motoristas desaparecidos, preámbulo del concierto más potente de la concentración, el del grupo ‘La Guardia’.

San Macario tenía ayer cierta “preocupación” por la gran concentración prevista en ese desfile de antorchas, si bien esperaba que el buen comportamiento de los participantes, ya acreditado el pasado año, evite problemas. La noche será larga en Cantalejo. Ayer, el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, autorizó a los establecimientos públicos de Cantalejo a aumentar el horario de cierre durante dos horas.

actividades de todo tipo ‘La Leyenda Continúa’ está ya, pues, aquí. Y trae bajo el brazo un amplio listado de actividades, para que todos los moteros encuentren una —o varias— que les resulten atractivas. Porque además de las rutas algunos de los pueblos del entorno (San Pedro de Gaíllos, Turégano, Sepúlveda y Cuéllar), se han programado un puñado de conciertos, de distintos estilos musicales.

Por si era poco, ‘La Leyenda Continúa’ persiste con su sello solidario, colaborando con ‘Rodando contra el Cáncer’. Y no faltan exhibiciones, como la del ‘stunt’ Emilio Zamora en Sepúlveda, o conferencias de ‘grandes viajeros’ por el mundo, subidos a lomos de una moto.

En fin, actividades para todos.

