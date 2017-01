Segosala, fiel a su filosofía

Plantilla femenina del Segosala con su entrenador Agustín Pérez, que compite en la Regional madrileña. / TAMARA DE SANTOS

Segovia cuenta con una larga lista de clubes deportivos. El importante peso que copa el fútbol sala, una de las disciplinas más arraigadas y con más seguidores de la provincia, se sustenta bajo el engranaje de entidades como el Segosala. El cuadro segoviano inició su andadura como organismo en mayo de 2012 y cuatro temporadas después continúa encarando su quinto curso con la misma filosofía: mejorar la formación integral de las personas a través del deporte.



Con ese planteamiento brotó una idea que, a día de hoy, cuenta con el aval de 16 plantillas, integradas por más de 150 jugadores desde la categoría prebenjamín hasta la absoluta. El trabajo de valores con la base sedimenta la confianza en los padres y ya son 30 los monitores titulados que inculcan el método propio de la firma Segosala. El crecimiento en su corta trayectoría se ha visto dilatado, con pasos firmes y de manera agigantada, bajo la tutela de una dirección de élite comandada por el presidente Daniel Ibañes, actual entrenador del Burela de Primera División, y los directivos Lin, jugador del KPRF de Moscú ; Tobe, recién fichado por el Luparense italiano, y Rubén Cornejo, nueva incorporación del Real Betis Futsal.



La nueva campaña trajo retos de envergadura como el ascenso a Tercera del equipo senior, la Regional femenina o la División de Honor juvenil. “Este año hemos dado un salto cualitativo muy importante. Es un proyecto bonito que vamos a seguir llevando a cabo como siempre lo hemos hecho, con paciencia y tranquilidad”, explica Ibañes.

El balance cosechado es fruto de la apuesta de las señas de identidad del ente. “El club sigue la misma línea. Continuamos con los mismos valores que cuando empezamos, aunque cada año es más difícil. Hay que mantenerse y en Segovia hay muchos clubes y los jugadores y los patrocinadores se dividen”, asegura el presidente. Y subraya: “Seguiremos luchando”.



En cuanto al horizonte al que mira el Segosala, señala: “Parece que llevamos diez años y en realidad sólo llevamos cinco. Poco a poco estamos consiguiendo nuestros objetivos y cada año tenemos que ir con calma. El fútbol sala está retrocediendo: hay menos dinero y menos patrocinadores que antes. Por eso, sabemos que si damos un paso en falso nos puede restar el trabajo desempeñado durante estos cursos y queremos subir peldaños sin perder lo que hemos ganado”.

LA DIRECCIÓN DEPORTIVA La apertura de la temporada trajo la novedad del malagueño Carlos Muñoz como director deportivo en sustitución de Agustín Pérez, que se mantiene en las filas del club como directivo y como técnico. El propio Muñoz hace hincapié en el recorrido predispuesto desde su puesta en marcha: “No me esperaba tanta colaboración y tanto trabajo en equipo como el que estoy viviendo”.



En el plano futbolístico, destaca: “Trabajamos por los valores. Queremos esfuerzo y compromiso por parte de todos los integrantes y para llegar a alto rendimiento tenemos que ser competitivos. Una cosa no quita la otra. Sin capacidad de mejora y sin compromiso no se puede rendir en los partidos y eso lo queremos inculcar. No podemos crecer sin trabajo”.

16 PLANTILLAS Y MÁS DE 150 JUGADORES El director tiene clara cuál es la línea a seguir: “No podemos crecer sin trabajo. Tenemos 16 plantillas con más de 150 jugadores y el balance no puede ser mejor. En los equipos de alto rendimiento -senior de Tercera, Regional femenino y juvenil División de Honor- estamos creciendo. Para consolidar un equipo en esas categorías necesitamos tiempo y estudiar los factores a largo plazo. El Tercera el objetivo que tiene es la permanencia, las chicas están compitiendo muy bien a pesar de las dificultades lógicas que se pueden encontrar y el juvenil sigue con buena formación para que continúen en próximos años”.

