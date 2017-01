Adiós residuos

Un momento de la retirada de los residuos. / Kamarero

Camiones de gran tonelaje comenzaron a llegar, en la mañana de ayer, a Fuentepelayo. A diferencia de lo que ocurría hasta hace no muchos meses, no se dirigían a la planta de compostaje de Agramam S.L. cargados con residuos; su misión era recoger residuos esparcidos por esa empresa en el término municipal y el colindante de Zarzuela del Pinar para transportarlos a unas instalaciones, en la provincia de Zamora, donde puedan ser tratados correctamente. La noticia era, pues, que la basura acumulada en Fuentepelayo comienza a salir.

En el paraje de Grulluelos, junto al esqueleto de unas naves para ganado porcino a medio construir, esperaba a los camiones el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, al que acompañaban el alcalde de Fuentepelayo, Daniel López, y el portavoz de la plataforma ciudadana ‘No más mierda’, José Luis Ordóñez.

“Hoy es un día bueno”, dijo López-Escobar, para añadir a continuación que “después de los muchos malos días que hemos tenido por este problema”. “Esperemos —prosiguió— que sea el comienzo de la solución definitiva”.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha contratado, para la recogida y posterior tratamiento de estos residuos, a la empresa ‘Sertego Servicios Medioambientales S.L.U’, que recibirá por su tarea 85.000 euros. Los residuos, situados en 31 montones repartidos en diez parcelas, pesan aproximadamente 2.074 toneladas, ocupando un volumen cercano a los 3.457 metros cúbicos. Se trata de residuos orgánicos que no han culminado adecuadamente el compostaje y que, en ocasiones, están mezclados con plásticos y vidrio.

Desde ayer, y hasta que concluyan con su tarea, seis camiones se desplazarán diariamente desde Zamora a Fuentepelayo. Cada vehículo hará dos viajes diarios, llevándose en cada uno cerca de 20 toneladas. Si se cumplen las previsiones de la Junta, la retirada de los montones durará entre dos y tres semanas.

López-Escobar reconoció ayer que desde que a finales de 2015 el problema “rebasó todo lo tolerable” hasta el día de ayer, se ha desarrollado “un proceso lento”, si bien justificó que se ha debido a que “se han seguido escrupulosamente los procedimientos administrativos y judiciales, garantizando a todo el mundo sus derechos”. El delegado territorial de la Junta, que quiso agradecer la implicación de la plataforma ‘No más mierda’ en la búsqueda de una solución, confesó que además de la retirada de los residuos “hay muchísimo trabajo por hacer”, comprometiéndose a que la Junta estará “vigilante” para garantizar la salud de los vecinos de Fuentepelayo y pueblos de alrededor. A preguntas de los periodistas, en relación a la contaminación del suelo a causa de los residuos, aseguró que “conforme vayamos teniendo información iremos tomando iniciativas”.

“Esta tierra [Fuentepelayo] tiene que volver a ser conocida no por este asunto sino por las innumerables oportunidades que brinda”, concluyó López-Escobar.

El alcalde de Fuentepelayo, Daniel López, calificó el día de ayer como “importante”, si bien matizó, en consonancia con las declaraciones del delegado territorial de la Junta, que “quedan muchas cosas por resolver”. Sostuvo que, en la actualidad, en la localidad se respira “un ambiente más tranquilo”, en buena parte debido a que “la persona responsable de todo esto está más calmada”. E indicó que el Ayuntamiento, en el lento proceso de recuperación ambiental que ahora se inicia, ha decidido repoblar con diversas especies las fincas municipales donde se acumulaban residuos. “Este año no va a poder ser, pero ya hemos detectado cinco hectáreas en las que vamos a plantar”, manifestó.

Por su parte, el portavoz de ‘No más mierda’, José Luis Ordóñez, dijo estar “muy satisfecho” por la marcha de la basura fuera de Fuentepelayo. “Sospechamos que veríamos un día como éste, pero no es menos cierto que teníamos dudas”. En cualquier caso, avisó que ahora “tenemos una larga tarea por delante”, intentando determinar en qué grado la contaminación ha afectado al suelo y al agua. “La plataforma —finiquitó— está dispuesta a ser perseverante para resolver el problema en su totalidad”.

