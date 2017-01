Detenido el supuesto autor de dos robos ocurridos en San Ildefonso en diciembre

Objetos requisados al supuesto autor de dos robos ocurridos en La Granja tras su detención. / EL ADELANTADO

La Guardia Civil ha detenido al supuesto autor de dos robos que se produjeron en San Ildefonso en la madrugada del 30 de diciembre pasado. Según informó ayer la Subdelegación del Gobierno en Segovia, el supuesto autor había forzado la reja de la puerta de entrada de una empresa dedicada a la gestión de seguros, sita en paseo de Santa Isabel, no logrando entrar en la misma.

Con posterioridad a este intento de robo, y ya en la urbanización ‘Huerta del Molino’ —distante 50 metros del lugar anterior— tras forzar la puerta principal, sí logró entrar en una clínica dental, donde sustrajo cápsulas monodosis de un medicamento que se utiliza en estas clínicas como anestesia. En el local de la clínica, además, el supuesto autor, un vecino de Segovia, de 29 años y con antecedentes por varios delitos contra el patrimonio, realizó hasta cinco conatos de incendio, que por suerte no prosperaron, aunque sí produjeron algunos daños en la propia clínica.

Una vez efectuados estos actos delictivos, el hombre fue interceptado e identificado por la Guardia Civil en la carretera de La Granja a Segovia, en la rotonda de las Destilerías DYC, encontrándose en su vehículo herramientas clásicas usadas por delincuentes para forzar puertas de entrada, así como los productos sustraídos en la clínica dental. Al no poder justificar la lícita adquisición de estos productos, le fueron intervenidos por la Guardia Civil y depositados en el Acuartelamiento de San Ildefonso, poniéndose a disposición de la autoridad judicial.

En la mañana del día 31 de diciembre, los propietarios de ambos negocios presentaron la correspondiente denuncia, por robo en grado de tentativa y daños, en el caso de la gestoría, y por robo y daños en la clínica dental.

Las diligencias se instruyeron por parte de la Guardia Civil y, una vez detenido el supuesto autor, quedó en libertad con cargos, a disposición del Juzgado de Instrucción de Segovia.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.