La III Fiesta de la Comunión reúne a once empresarios de Segovia

Manuel Muñoz, presidente de la ACS (centro), flanqueado por algunos de los empresarios participantes en el evento. / EL ADELANTADO

Uno de los eventos más bonitos en la infancia —salvando las fiestas de cumpleaños— es la celebración de la primera comunión, ese día en el que los protagonistas auténticos son los pequeños. Todo en esa jornada gira en torno a ellos: el vestido de las niñas o el traje de los niños, la tarta, las fotografías, etcétera.

Y todo ello puede encontrarse en Segovia, no hace falta desplazarse hasta Valladolid o Madrid para comprar o contratar los servicios, ya que los empresarios segovianos cuentan con las últimas novedades enfocadas a este sector, aunque a veces no se tenga en cuenta.

Así pues, por tercer año consecutivo, la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS) organiza la Fiesta Primera Comunión, que tendrá lugar este domingo, día 15, en el Convento de Mínimos. El evento reunirá a once empresas de Segovia con más de veinte profesionales trabajando en ellas, explicó en la presentación Manuel Muñoz, presidente de la ACS, así que “se trata de una oferta comercial muy interesante”.

Se congregarán, en el mismo espacio, representantes de todos los comercios relacionados con el mundo de las primeras comuniones: vestidos y trajes para los protagonistas de la celebración y sus padres, zapatería, joyería, accesorios, fotografía, pastelería, floristería, peluquería y estética, servicios para eventos y agencias de viajes. Así, los asistentes pueden conocer de primera mano, en un mismo día, todo lo que ofrecen estos empresarios y organizar ya la primera comunión de su hijo.

De hecho, José Ignacio Marugán, de Real Palace servicios para eventos, explicó que algunos de los presentes ofrecerán también descuentos por contratar en la misma feria. “Cada casa maneja sus precios y puede hacer u ofrecer descuentos por contratar el mismo día de la Fiesta”, apuntó en este sentido Marugán, por lo que es una buena oportunidad para cerrar algunos flecos de la celebración.

Asimismo, también es interesante para conocer otras opciones que, quizás, los padres no se habían planteado.

Juan Luis Misis, uno de los empresarios que participará en el evento con su negocio de fotografía, añadió que este año, además, se organizará un desfile en directo —programado a las siete de la tarde, en el mismo Convento de Mínimos—, de modo que puedan verse ya las últimas novedades que marca la moda de la primera comunión, tanto para chicas como para chicos.

Respecto a las expectativas que tienen los comerciantes de cara a esta tercera edición, aseguraron que son muy buenas. “Cualquier proyecto empieza con dudas sobre cómo va a ser su trayectoria y la aceptación que pueda tener. El primer año fue bueno, el año pasado ya formalizamos este evento y este año hay ganas de que se celebre, se está instaurando la fecha, y la gente ya nos pregunta”, afirmó Marugán, a lo que Misis añadió que “nos consta que hay expectativas, porque la gente nos pregunta qué vamos a hacer, qué va a haber...”.

Por ello, aseguraron los participantes, esta Fiesta Primer Comunión se ha convertido en un buen escaparate para los negocios segovianos. “Como escaparate, es lo mejor que se hace en

Segovia y de lo mejor que se está haciendo en Castilla y León”, concluyó Misis.

