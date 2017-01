Sin calma hasta el 31 de enero

Diego Gacimartín, en primer término, observa una acción junto a buena parte de la plantilla. / KAMARERO

El Naturpellet Segovia Futsal inició la segunda vuelta de la competición allá por el 17 de diciembre, pero será el próximo sábado cuando realmente comenzará el segundo tramo de una liga que se le ha puesto de cara después del tremendo sprint final que realizó el conjunto segoviano en la primera vuelta, y que le llevó a situarse en la segunda posición de la tabla, a un solo punto del Barcelona B, pero en la plaza de ascenso directo a Primera.

Como quiera que el equipo hizo un buen trabajo, las dos semanas de vacaciones que concedió el cuerpo técnico fueron bien merecidas. Como señala Diego Gacimartín, “les pedimos a los jugadores que no pensaran en fútbol sala y que trataran de desconectar todo lo posible, aunque sabemos que no es fácil. Evidentemente cada jugador se llevó un trabajo físico por hacer, pero la intención era que disfrutaran de unos días de descanso, porque la competición había sido intensa”.

Las siete victorias consecutivas han supuesto una marca extraordinaria para una liga tan igualada como la Segunda, “en la que todos los equipos compiten de manera muy intensa, y todos tienen capacidad para ganar a cualquiera. Pero quien mejor ha competido hasta el momento es el Barcelona B, que es el que va líder”. Ahora bien, asumiendo que el equipo se ha situado por méritos propios como la referencia para todos aquellos que buscan el ascenso directo, Gacimartín considera que el Naturpellet aún tiene margen de mejora, “como seguro que lo tienen el resto de rivales. No estoy de acuerdo con los que nos colocan a nosotros y al Elche como los únicos candidatos al ascenso directo, porque ni Antequera ni Valdepeñas están tan lejos en la clasificación como para quedar descartados”.

La plantilla es “equilibrada y con más experiencia que en pasadas campañas”, rubrica el técnico del equipo segoviano, consciente de que el buen hacer del Naturpellet en la primera vuelta ha puesto en el escaparate a muchos de sus jugadores, “y si bien tengo la palabra del club de que no va a dejar salir a ninguno, si alguien viene con el dinero de la cláusula por delante, poco se va a poder hacer. Hasta el 31 de enero no voy a quedarme tranquilo, porque cosas más raras he visto en el tiempo que llevo en el fútbol sala”. Sin duda, la aparición del Elche en el mercado “que presupuestariamente nos da mil vueltas, y con Alvarito este año nos ha intentado hacer lo mismo que ya nos hizo con Buitre la pasada campaña”, ha venido a poner un poso de inquietud en el seno del club, “aunque no va a ser el único equipo que se refuerce. Las condiciones económicas que ofrece son muy buenas, y necesita jugadores que le ofrezcan rendimiento a corto plazo. Desde luego, que se fijen en nosotros habla bien de lo que aquí se está haciendo”.

Un inicio exigente Pero, como los movimientos del mercado quedan lejos de las canchas, el equipo trata de centrarse en lo meramente deportivo, que será el partido que jugará el próximo sábado en el Palacio Municipal de los Deportes de Tenerife, teniendo como oponente al Iberia Toscal, “un equipo que tiene facilidad para hacer gol, aunque en algunos momentos se desconecta de los partidos”, señala el entrenador segoviano.

La segunda vuelta promete emociones fuertes, y Gacimartín señala el objetivo “que no es otro que llegar a las últimas cinco jornadas de Liga en disposición de luchar por todo”. Hasta el próximo parón liguero por la disputa de la Copa de España, el Naturpellet tendrá que jugar ocho partidos, “cinco fuera de casa con las visitas a las canchas de Barcelona B y ElPozo B, y tres en el Pedro Delgado ante rivales poderosos como Betis, O’Parrulo y Elche”, así que la exigencia será máxima para un técnico que aspira a que no haya movimientos en su plantilla, y así se pueda continuar aspirando a un ascenso que poco a poco se va convirtiendo en algo más que una posibilidad, “ya que en nuestro primer año llegamos al play off gracias un poco sin esperarlo, en el segundo año hicimos las cosas bien y nos quedamos a un partido del ascenso, y en esta tercera temporada ya no vamos de tapados”.

