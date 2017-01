IU teme que el “acuerdo tácito” entre PP y PSOE influya en las entidades locales

José Ángel Frías, coordinador provincial de Izquierda Unida. / KAMARERO

El acuerdo de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno puede pasar factura a las entidades locales. Al menos esa es la opinión de José Ángel Frías, coordinador provincial de Izquierda Unida, quien considera que este “acuerdo tácito” que tienen ambos partidos a nivel nacional se va a ampliar a todas las instituciones en las que están presentes.

De hecho, dijo ayer en rueda de prensa, “el PSOE en Segovia se va a entregar a los brazos de Francisco Vázquez [presidente provincial del PP]”, como ya se vio al dar su apoyo a los presupuestos de la Diputación, “y ese es el coste de la investidura de Rajoy, coste que van a tener que pagar los segovianos, de momento con dos liberaciones nuevas [un diputado del PP y uno del PSOE], dos sueldos de casi 30.000 euros al año”.

Criticó también que este pacto sirve para sacar adelante “dos grandes ruinas”, como son Segovia 21 y el Centro de las Artes y la Tecnología (CAT), mientras que hay que proyectos más relevantes para los ciudadanos que están paralizados. Así, dijo que Izquierda Unida seguirá intentando que se reabra la línea de tren que une Burgos con Madrid por Riaza, ya que “es una medida sumamente rentable y ejemplifica la dejadez de PP y PSOE con la provincia, pues con una inversión de 70.000 euros podría reabrirse con un mínimo de seguridad, y eso es menos de lo que cobra Juan Luis Gordo [secretario provincial de los socialistas] al año como secretario de la Mesa del Congreso”.

Por todo ello, dijo, “pedimos a la militancia y cargos públicos del PSOE que se manifiesten sobre las políticas que van a seguir, si las directrices a nivel nacional o políticas para mejorar la vida de los segovianos”. Es más, apeló a las bases del PSOE, “porque su enfado es en grado sumo, a que se impliquen en la reivindicación de proyectos sociales para la provincia, en los que prime el sentido común y no lo que diga una gestora a nivel nacional”.

Y es que, añadió, el “pacto tácito” entre el PP y el PSOE a nivel nacional puede llegar a perjudicar a los vecinos de localidades como Segovia capital, La Granja o Riaza, todos ellos con equipos de Gobierno socialistas, aunque no concretó en qué manera.

Acciones Respecto a su actividad durante el primer semestre del año, Frías anunció que Izquierda Unida ha puesto en marcha a nivel nacional la campaña ‘Que no nos jodan la vida. Acabemos con la precariedad’, “porque los ciudadanos se tienen que dar cuenta de que en este país hemos pasado de considerar que ser mileurista era un problema a dar por buenos sueldos de 700 u 800

euros por trabajos de diez horas al día y eso no se lo podemos dejar a las generaciones venideras”.

En cuanto a IU Segovia, seguirá luchando por eliminar la basura de Fuentepelayo —cuya retirada comienza hoy, según anunció ayer el propio consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones en su visita a la ciudad—; por mejorar la Sanidad pública, sobre todo en el medio rural, ya que “las listas de espera son enormes y en Segovia, dada la población envejecida que tenemos, la situación es más grave y caótica”; y por promover el aprovechamiento de los recursos naturales.

Las iniciativas en este sentido se irán concretando en las próximas semanas, apuntó, pero irán todas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los segovianos, algo que, afirmó, no hacen desde el Partido Popular, ya que “el PP no distingue entre los seres humanos y los montones de mierda de Fuentepelayo, porque no miran la rentabilidad social, sino la rentabilidad económica”.

