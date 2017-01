El historiador José Ramón Criado presenta ‘Cuéllar: la historia perdida’

Un momento de la presentación del libro. / Chantal Núñez

La última de las jornadas históricas de La Villa contó con la presentación de la obra del historiador José Ramón Criado. El autor, procedente de la localidad colindante de Sanchonuño, presentó su libro el día anterior en su municipio, cosechando otro éxito de participación. En Cuéllar, el lugar elegido fue el Palacio de Pedro I que, cargado de simbolismo, fue el escenario perfecto para ello ya que este rey ocupa parte de la obra.

Como invitados, además del moderador y director de la revista La Villa, Salvador Guijarro, acudieron y participaron numerosas personalidades relacionadas con el libro y todo su proceso de elaboración. El periodista Jesús Bombín, primero en intervenir, quiso hacer reflexionar a los asistentes con una cuestión: por qué es más reconocible y familiar una imagen de la quinta Avenida de Nueva York antes que un monumento de un pueblo cercano. Esta pregunta sirvió también para presentar uno de los objetivos de esta obra, que es el de marcar un antes y después en la historia de Cuéllar, además de con su registro, con la recopilación de datos en un exhaustivo trabajo realizado por Criado.

En un tiempo en que la cultura se antoja un bien casi de lujo, la presencia de Félix Moracho, presidente de la empresa hortofrutícola Huercasa, se explicó casi sin palabras. Tanto esta como otra de las empresas instaladas en Sanchonuño, El Campo, han colaborado directamente en la producción de este libro junto al Ayuntamiento del municipio. Moracho explicó que ha sido muy satisfactorio formar parte del proyecto y que, al igual que su empresa contribuye en la sociedad generando riqueza y empleo, hay otro tipo de riqueza en la que también se puede aportar, la sostenibilidad cultural. Además, la cercanía de José Ramón Criado como vecino es un motivo más que fundamental para este apoyo. El musicólogo Pablo Zamarrón, natural de Arroyo de Cuéllar, es el autor del epílogo del libro, y destacó el afán y la pasión de Criado por la historia y estas materias, al que acusó de contagiar su interés. El alcalde de la localidad de Sanchonuño también se mostró satisfecho de haber podido aportar su granito de arena en que esta pieza histórica llegue a ser una realidad física y tangible, y señaló la ausencia de políticos cuellaranos en el acto, a excepción de la concejala de Izquierda Unida Montserrat Sanz.

Finalmente, fue el propio autor quien habló brevemente de su obra, en líneas generales y generando la expectación suficiente para animar a los asistentes a hacerse con un ejemplar. La obra, de más de 400 páginas, es toda una defensa histórica de la tierra, pero además ha sido impreso también en ella, en Carbonero El Mayor, como símbolo de retroalimentación entre los distintos agentes que forman esta comarca. El libro, que se basa en los textos de Melchor Manuel de Rojas y Velázquez, que fue gobernador de Cuba y criado de la Casa Real. Las intenciones iniciales del autor eran las de confeccionar una historia de Sanchonuño, y analizando documentos, todos le llevaban a la villa, de lo que concluyó que era inviable no cumplir este primer requisito. No faltaron en este acto referencias y alabanzas hacia la figura del Padre Balbino Velasco, que situó a Cuéllar en el mapa nacional gracias a su obra por antonomasia: La Historia de Cuéllar. Por su parte, Criado, licenciado en Historia del Arte y Contemporánea, ha recorrido y consultado documentos de todo tipo, tanto del Archivo Nacional como de La Chancillería de Valladolid, desdeñando datos sobre los Velázques de Cuéllar, el antiguo Hospital de la Magdalena o Isabel de Zuazo entre otros muchos personajes de relevancia histórica. Confesó que ha estado a punto de abandonar este proyecto que aunque de manera más liviana le ha ocupado 10 años, ha centrado por completo los últimos cuatro. “Lo que contaba Melchor Manuel de Rojas es a veces mentira, tiene una parte apócrifa en la que inventa y rodea de personajes históricos que lo hacen creíble”, aseguró.

No faltaron a la cita historiadores cuellaranos como Julia Montalvillo, que aportó más datos y anécdotas al finalizar el acto. La firma de los ejemplares a los asistentes sirvió para concluir esta presentación ante un Palacio de Pedro I repleto. ‘Cuéllar: la historia perdida’, puede adquirirse en las librerías por un precio de 15 euros.

