Buenas noticias para El Espinar

Once titular de la UD El Espinar San Rafael en uno de los encuentros disputados en la primera vuelta. / A. TORREÑO

La UD El Espinar San Rafael abrió el 2017 con victoria ante el CD San Esteban de Gormaz por el resultado de 1-3. Los espinariegos se desplazaron hasta la localidad soriana para regresar a la senda del triunfo. Desde el principio comenzaron ganando los hombres que dirige Luis Bertó y, aunque los locales dispusieron de ocasiones en la primera parte, fue en el segundo tiempo cuando ofrecieron su mejor versión e hicieron dos goles más, uno de ellos a cuenta de Teo que volvía a los terrenos de juegos después de varios meses de baja por lesión. El San Esteban maquilló su actuación con un tanto al filo del descuento.



La Unión no pudo empezar mejor el año. Con apenas 6 minutos de juego transcurridos, descorcharon el marcador tras un saque de banda de estrategia que definió Víctor para obrar el 0-1. Continuó la primera parte y los sorianos no tiraron la toalla. Se echaron arriba y tuvieron varias ocasiones que peligraron la meta verdinegra. Con el resultado de cara, El Espinar se confió y el San Esteban llegó en repetidas jugadas, en forma de saques de esquina, que pudieron acabar en gol, pero la defensa visitante se hizo fuerte y lo impidió. El fin de la primera parte vio su fin y tras el ecuador, el conjunto de Bertó afinó su juego y puso sobre la mesa sus mejores caras. Esbozó su versión más sólida y comenzó a desarrollar un sistema vistoso, tomando las riendas de la posesión.



De un balón divido brotó el 0-2 que transformó César y sirvió para dar tranquilidad al equipo. Después de la celebración del gol llegó la mejor noticia para El Espinar: la vuelta de Teo a los campos. Los meses de inactividad a causa de su lesión de rodilla no hicieron mella y le valieron 4 minutos para regresar por todo lo alto y hacer el 3-0.



El San Esteban subió su intensidad y llegó a ver hasta siete tarjetas amarillas, con la expulsión incluída de Miranda. Sobre el minuto 90, Óscar recortó distancias para hacer el definitivo 1-3.

Con este triunfo El Espinar concluye la primera vuelta de la Liga Regional de Aficionados en décimo segunda posición y ya piensa en su próximo rival, el CD Castilla Palencia.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.