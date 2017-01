El Teatro Juan Bravo celebrará su centenario con estrenos nacionales

Los trabajos en el exterior, para los que ya se han colocado andamios, durarán en alrededor de dos meses. /KAMARERO

El presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, considera que la programación especial que se desarrollará en el Teatro Juan Bravo durante el último trimestre de 2017, con motivo del centenario del espacio, lucirá gracias a la participación comprometida por la Junta de Castilla y León.

Esa ayuda del Gobierno regional contribuirá a paliar el hecho de que no ha podido aportar a las obras de remodelación del teatro que se llevan a cabo en la actualidad. Algo que Vázquez ha justificado porque en la Comunidad hay “muchos” espacios escénicos, de titularidad local o provincial.

En ese sentido, Vázquez ha recordado que en la capital segoviana existe otro teatro, en este caso propiedad del Ayuntamiento. Se trata del Cervantes, cuya recuperación sigue pendiente, ya que el Consistorio pretende, según el presidente de la institución provincial “que lo arregle otro”, mientras que “cada uno” debe ocuparse de “lo suyo”, como ha agregado Francisco Vázquez en una entrevista concedida a Europa Press.

En cuanto a la programación especial del Juan Bravo, aunque Vázquez no ha concretado en qué consistirá sí ha avanzado la idea de que incluya estrenos nacionales y montajes “importantes”, que den significado al centenario.

Vázquez ha asegurado que las obras que se desarrollan actualmente eran “necesarias”, puesto que el teatro se remodeló en la década de los ochenta del siglo pasado y, pese a que posteriormente se ha abordado algún arreglo, la infraestructura necesitaba “acometidas” que no se quedasen en un “lavado de cara”, sino que garantizase su trayectoria para, al menos, los próximos treinta años.

Los trabajos en el exterior, para los que ya se han colocado andamios, tendrán una ejecución “rápida”, según Francisco Vázquez, que ha estimado su duración en alrededor de dos meses. De este modo, en marzo se podrán retirar los andamios de una adjudicación que se ha movido en unos “80.000 ó 90.000 euros”.

A partir de ahí, llegará la fase “más importante y más costosa”, que será la que afecte al interior del edificio. A pesar de que no se quiere modificar la caja escénica, “del siglo XIX”, sí se van a remodelar “las tripas” del teatro. Por ejemplo, el sistema de calefacción, que en algunos sitios era “deficitaria”; las medidas de seguridad, que eran “de los ochenta”; los sistemas contra incendios, la iluminación y la decoración.

La nueva estructura contará con sala de ensayos, sala de exposiciones y otra para espectáculos más reducidos, como el microteatro. Además, se remodelarán los camerinos y se actualizará la tramoya, para la introducción de herramientas digitales de asistencia técnica para iluminación o sonido.

Las empresas interesadas en la licitación de esta parte del proyecto pueden presentar sus ofertas hasta el 9 de enero y a lo largo de ese mes se adjudicarán los trabajos, cuyo inicio se prevé para marzo, como ha apuntado Vázquez. La ejecución se estima en cinco meses, por lo que a finales del verano podría estar lista la nueva imagen del Teatro Juan Bravo, de modo que la programación especial arrancase en octubre.

El aforo de este espacio ubicado en la Plaza Mayor mantendrá las 462 butacas, aunque estas se van a contrapear, con el objetivo de mejorar la visión del escenario desde todas las localidades.

