Un partidazo para empezar

Quino intenta hacerse con el control del balón ante la presión de dos jugadores del Astorga. / EL ADELANTADO

A la hora habitual de las cinco de la tarde, la Gimnástica Segoviana saltará al campo de La Albuera buscando iniciar el año 2017 como terminara el 2016, con una victoria frente a un rival de postín en este grupo octavo de la Tercera División, para así mantenerse en la segunda plaza de la clasificación, o incluso alcanzar el liderato si el Cristo Atlético no consigue superar a La Bañeza.



El Atlético Astorga es uno de los equipos que más ha agradecido el parón navideño, porque después de haber realizado un excelente primer tramo de la competición, alcanzando una renta más que cómoda en el liderato, su irregular rendimiento conforme fue avanzando la primera vuelta provocó que su ventaja se fuera reduciendo hasta llegar a perder la primera posición a manos del Cristo Atlético, e incluso la segunda, superado por la Segoviana.

El conjunto que entrena Paulino es tan favorito para alcanzar el título de campeón como lo es la Segoviana, el Unionistas (que se sigue reforzando) o incluso el Cristo Atlético, por más que haya quien siga pensando que el actual líder de la Tercera va a bajar su rendimiento. El segundo máximo goleador de la competición, el primero es el conjunto azulgrana, cuenta con un delantero de marca mayor como es Roberto Puente, y gusta de jugar la pelota con criterio, por lo que se espera un encuentro de lo más entretenido con dos equipos de corte similar, destacando por tener más vocación ofensiva que defensiva.

Recupera dos, pierde uno Ni siquiera con el año nuevo la Gimnástica Segoviana cambia su suerte en lo referente a jugadores lesionados. Las buenas noticias llegaron con las recuperaciones de Ayrton y Dani Calleja, que han entrado en la convocatoria además de un Chema que ha vuelto a mostrar su capacidad de recuperación (y de trabajo) de una lesión complicada. Así Abraham García tendrá un poco más de donde escoger en lo que a la zona ofensiva se refiere, aunque como las dichas no suelen ser completas, a la ya sabida baja de Kike se le ha unido la de Ivi, que realizó un gran partido frente al Unionistas, y al que unas molestias en los isquiotibiales le han dejado fuera de la lista. Así, el cuerpo técnico decidió incluir en la convocatoria a los futbolistas del filial Juan de la Mata, Pablo Gutiérrez y Diego Gómez, y alguno de ellos ha debutado ya con el primer equipo en partidos anteriores mostrando un buen rendimiento.



De esta manera, se hace difícil aventurar un once en el conjunto azulgrana, sobre todo del centro del campo hacia delante, puesto que solo parece claro el puesto de Facundo bajo los palos, y la pareja de centrales con Javi Marcos y Anel, más Manu en el pivote defensivo. El resto de integrantes del equipo inicial estarán en función de lo que pretenda realizar un Abraham García que en la previa del partido no quiso dar ni una sola pista. Sin Kike en el campo, y sin la capacidad de Ivi, la Segoviana pierde presencia por fuera, ya que el resto de los futbolistas ofensivos del equipo tienen tendencia a meterse hacia dentro. Por ello la aportación de los laterales volverá a ser importante para el equipo gimnástico.



No se puede olvidar que el Astorga es el único equipo que ha conseguido vencer a la Segoviana en la presente temporada. El conjunto maragato recupera a Emilio, que no pudo jugar el último encuentro por acumulación de amonestaciones, aunque si no hay novedad de última hora continuará teniendo las bajas de Isma y Jorge.

Día de ayuda al club La directiva de la Gimnástica Segoviana declaró el encuentro como de Día de Ayuda al Club, por lo que los socios y abonos empresa deberán adquirir una entrada al precio de 5 euros. Además, el club hizo un llamamiento a las personas que usan habitualmente pases federativos para que adquieran una entrada para colaborar con el club “y por respeto a nuestros socios que también deben adquirirla”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.