De cumpleaños en Nava

Un defensor del Porto trata de frenar la acción desde los seis metros de Darío Ajo en un momento del encuentro jugado en el Frontón de Nava. / AMADOR MARUGÁN

El Viveros Herol Nava cantó el cumpleaños feliz en una jornada alegre para la familia navera, que realizó sus actividades para los más jóvenes, la parte más importante del club, hizo disfrutar a sus aficionados, que son los que aportan sus buenos dineros a la entidad, recordó a los entrenadores que le han llevado donde ahora está (sin desmerecer ni un ápice a los técnicos de la cantera que se dejan la piel por las categorías inferiores) y disputó un partido ante un conjunto de la élite del balonmano al medirse al FC Porto portugués en el frontón de la localidad. Como quiera que, además de todo ello, el equipo logró la victoria, todo marchó fenomenal para el homenajeado.



En el apartado estrictamente deportivo, el partido que disputó el Viveros Herol Nava con el FC Porto fue del agrado de los espectadores que poblaron las gradas del frontón navero para presenciar un encuentro que se disputó en la cancha homologada por le EHF, y que resultó tan del agrado del club que ya se plantea la opción de adquirirla. El coste es elevado, alrededor de 20-25.000 euros, pero sin duda merece la pena la inversión, más si cabe cuando da la impresión de que las obras del nuevo pabellón han vuelto a detenerse.



Ni naveros ni portugueses plantearon el partido a otra cosa que no fuera a divertir, y a divertirse, por lo que el balonmano fue muy fluido, los ataques se impusieron a las defensas, y solo las aportaciones de los porteros de ambos conjuntos impidieron que el número de goles que se vieron en el partido superara los setenta. Que ya son.

Ello propició que el partido se moviera siempre en escasas diferencias en favor de uno u otro conjunto. El Porto mostró sus credenciales con un juego de ataque basado en la aportación de su pivote Iturriza, que fijaba mucho a los centrales naveros, lo suficiente como para que éstos no pudieran estar atentos a salir a los lanzamientos desde los nueve metros y por ahí se descolgaran algunos lanzamientos muy efectivos. Ello contribuyó a que la iniciativa en el electrónico correspondiera al cuadro visitante, pero el Viveros Herol Nava no le perdió la cara al encuentro, atacando también con claridad desde los extremos, igualando el encuentro hasta llegar con empate a 18 al descanso.

Los de casa, un poco más En la segunda parte el equipo de casa elevó un poco su nivel defensivo, suponiendo que el Porto iba también a elevar su ritmo. Pero salvando el extraordinario acierto de Lemos, que con nueve goles lideró a su equipo en el aspecto realizador, el resto del plantel se comportó como el perfecto invitado, y las ventajas continuaron siendo mínimas, hasta que en el tramo final del Viveros Herol logró una renta que le llevó a ganar el encuentro por 36-34.



Hubo minutos para todos en un encuentro en el que no faltó una mala noticia, que llegó con la lesión de Sergio García, que en una acción fortuita en la primera parte se produjo un fuerte esguince de tobillo que a buen seguro le va a dejar algunas semanas en el dique seco. Fue la nota negativa de un encuentro de guante blanco, digno de una celebración y en la que la familia del Viveros Herol Nava se pudo felicitar por cumplir cuarenta años. Ojalá solo sean los cuarenta primeros.

