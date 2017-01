Recogidos por vagabundear

Instalaciones de 'La Yosa', en Simancas. / El Adelantado

Un estudio realizado en 2015 por la Fundación Affinity calculaba en más de 100.000 el número de perros que habían sido abandonados por sus dueños en España el año anterior. Aunque no existen estadísticas oficiales referentes a Segovia, todo apunta a que, por su cercanía a Madrid, la provincia será una de las más afectadas por este problema. En cualquier caso, 2016 se marchó dejando una cifra, la de 30 perros recogidos en siete meses por la empresa ‘La Yosa’, adjudicataria del servicio de recogida implantado por la Diputación.

Como se recordará, la existencia de perros abandonados ha repercutido de forma directa en los ayuntamientos, pues la normativa de la comunidad autónoma de Castilla y León obliga a los municipios a hacerse cargo de los ejemplares abandonados, con el coste económico que ello supone.

Después de que el problema de los perros abandonados se debatiese en varias ocasiones en plenos de la Diputación, el área de Promoción Económica se comprometió, en octubre de 2015, a impulsar un proyecto para la recogida de animales abandonados, similar al que ya se estaba desarrollando en el resto de diputaciones de Castilla y León. En el mes de marzo de 2016, Promoción Económica licitó el servicio a asociaciones y empresas que contaran con instalaciones homologadas y garantizaran el bienestar de los animales. Finalmente, el servicio fue adjudicado a la empresa ‘La Yosa’, la única que se presentó al concurso. Dicha sociedad recibirá un total de 20.000 euros por su trabajo durante un plazo de un año.

Tal y como se esperaba, la iniciativa de la Diputación fue bien recibida por los ayuntamientos de la provincia, deseosos de deshacerse de este problema. Si en mayo pasado, cuando el servicio entró en funcionamiento, 39 municipios ya habían firmado un convenio con la Diputación, a finales de 2016 la cifra superaba los 210.

Desde el área de Promoción Económica se ha informado que, de los 30 perros recogidos, 10 han sido posteriormente adoptados, 5 fueron devueltos a sus dueños y 14 permanecen en la actualidad en las instalaciones de ‘La Yosa’, situadas en la localidad vallisoletana de Simancas. De los 30, solamente uno ha muerto. Los propietarios de ‘La Yosa’ han querido aclarar a esta Redacción que el ejemplar fallecido padecía Leishmaniosis. “Aunque esa enfermedad puede tener cura, en este caso se trataba de un galgo prácticamente moribundo, con sus órganos vitales muy dañados”, se señaló desde la mencionada residencia canina.

‘La Yosa’ considera que la cifra de 30 perros recogidos en Segovia durante siete meses es “muy baja” si se compara con el de las otras tres provincias donde la empresa presta el mismo servicio (Valladolid, Palencia y Ávila). En Valladolid, ‘La Yosa’ se ha hecho cargo, durante 2016, de alrededor de 150 perros abandonados, mientras que en las de Palencia y Ávila ha recogido alrededor de 90. “Para una provincia como la de Segovia, 30 ejemplares abandonados en siete meses parecen pocos, pero mejor si no hay más”, sostienen los propietarios de de la residencia canina.

Aunque en el contrato firmado por la Diputación y ‘La Yosa’ se establecía que el centro de recogida debía mantener en sus instalaciones a los perros abandonados durante un periodo de tres meses, pudiendo seguidamente proceder a su sacrificio, si no se había encontrado a su dueño o conseguido su adoptación, los propietarios de la residencia canina han insistido que hasta la fecha, y dada el bajo número de ejemplares recogidos, “se están manteniendo todos los perros en las instalaciones”. En el mismo sentido se ha pronunciado el área de Promoción y Desarrollo, cuyos responsables han subrayado que “no se ha sacrificado ningún perro”.

Ahora, pasada la Navidad, comienza el periodo más crítico del año, en el que se produce mayor número de abandonos. En este sentido, administraciones públicas y asociaciones privadas lanzan el mismo mensaje: “Si él nunca te dejaría, ¿por qué tu le abandonas”.

