Victoria del Unami para empezar el año

El capitán del Unami, Miguel Otero, lucha en balón con el defensa del Norma Marcos en el medio del campo. / KAMARERO

El Unami comenzó el año ganando al Norma San Leonardo, en un partido que fue dominado por los hombres de Barto y que no llegó a tomar brillantez dado el sistema férreo que plantearon los sorianos. El 2-0 endosado les vale a los segovianos para sumar tres puntos y seguir en el grupo de cabeza.



Le costó coger ritmo al partido, sin un juego definido por parte de los dos equipos. El primero en golpear fue el Unami con una vaselina de Mariano, que a punto estuvo de sorprender al guardameta Fabián. En el caso del Norma, fueron el mediocentro Dani junto a los extremos Jero y Sánchez los que pusieron lo mejor de los visitantes en el primer cuarto de hora, aunque sin tensar el peligro en el área de Cristian.



Miguel Otero volvió a probar suerte desde lejos con un disparo potente que se marchó por encima del larguero. Bien organizados se presentaron los sorianos, mostrándose fuertes en el centro y replegando líneas a la hora de defender. Era a balón parado y en centros colgados por los segovianos desde la banda cuando los visitantes más sufrían. A los 30 minutos de encuentro Dani se sacó un latigazo desde fuera del área local y el balón salió por encima del travesaño.



De una internada llevada a cabo por Jero llegó una falta en posición comprometida. Fue el propio 7 del Norma el que estrelló el lanzamiento en la barrera. La oportunidad más clara para el Unami fue al filo del descanso con una contra fabricada por Elías, que Hamza asistió a Coby y terminó en córner.



Sin ningún cambio por parte de ambos conjuntos empezó la segunda mitad. Los locales quisieron llevar la iniciativa, aunque faltaba lucidez en los ataques. Los de San Leonardo de Yagüe no bajaron su nivel de intensidad y se mostraron más cómodos al ver que habían transcurrido los primeros 45 minutos y las opciones a puntuar eran una realidad. Alberto Otero lo intentó hasta en dos ocasiones con sendos disparos lejanos, que enseñaron a los segovianos el camino a seguir.



En error de despite de la defensa de los sorianos llegó el 1-0. El propio Otero elaboró una jugada de entrega y pundonor para asistir a Mariano y romper la igualdad en el marcador. A partir de ese momento, se sucedieron las oportunidades para el Unami con tiros de Coby y Otero.



De nuevo el 9 del Unami a punto estuvo de hacer más grande la brecha tras una gran jugada del lateral Sergio que se recorrió toda la banda izquierda para centrar a Otero.



La ocasión más evidente por parte del Norma fue a cargo de Dani, pero su disparo se marchó fuera. En el 86 Otero colocó una falta en la misma escuadrada, pero el portero Fabián despejó con una sobresaliente intervención. Otra más tuvo Coby antes del final tras una buena jugada de Elias, pero acabó contra el palo.



Ya sobre el descuento el árbitro señaló penalti a Juli después de ser derribado fuera del área. El encargado de lanzarlo fue Otero para hacer el definitivo 2-0.

UNAMI CP: Cristian, Hamza, Sergio, Aguirre, Jorge, Miguel Otero, Elías, Mariano (Javi de la Cruz, min. 83), Alberto Otero, Clain (Juli, min. 74) y Coby (Olarte, min. 90).

NORMA SAN LEONARDO: Fabián, Javi, Vijuesca (Traiko, min. 81), Marcos, Jesús, Jorge, Jero, Dani, Goyo, Chupón (Charle, min.71) y P. Sánchez (Rodri, min, 81).



ÁRBITRO: De La Fuente Ramos, de Valladolid. Mostró tarjetas amarillas a Alberto Otero y Cobi y Mariano por los locales y a Goyo, Jesús y Dani por los visitantes.

GOLES: 1-0 (min.57) Mariano; 2-0 (min. 90) Alberto Otero.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la décimo séptima jornada de la Liga Regional de Aficionados, disputado en el campo de La Albuera.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.