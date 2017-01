Etnografía y periodismo

Presentación de la primera publicación del IGH: “Agapito Marazuela de verdad (1891-1983)”, que tuvo lugar en octubre del 2013.

Desde el comienzo pudo comprobarse cómo todo lo que tenía que ver sobre la actividad del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero se alojaba con suma naturalidad entre las páginas dominicales de El Adelantado, el medio de comunicación, más que centenario, que ha acompañado y documentado para la historia los hechos y circunstancias más relevantes sucedidos en Segovia y su provincia durante el pasado siglo.

Es perfectamente natural que suceda así. Son muchas las conexiones entre la etnografía y el periodismo. El objeto de la Etnografía, como rama de la Antropología, es el hombre y su comportamiento, mientras que el objeto del periodismo es la vida misma. El ámbito de actuación en ambos casos es amplísimo, como también lo es su indefinición. Caro Baroja solía decir que la noción de Antropología le parecía imprecisa.

El periodismo es un oficio que ha visto a lo largo del tiempo cómo evolucionaban las técnicas de expresión, empujadas por la continua aparición de nuevas tecnologías. Así sucede a pequeña escala con las páginas dominicales de El Adelantado, donde escribieron en una primera etapa los miembros del Consejo Asesor del Instituto. Antes de la aparición de la Revista Digital enraiza2, revista, que, con más contenidos coordina Esther Maganto. Una iniciativa que aspira a convertirse en modelo y referente de otras similares.

Se ha avanzado mucho en poco tiempo y en todas las áreas del Instituto: investigación, formación, difusión, consolidación de costumbres y publicaciones. Todo conforme al compromiso del presidente de la Diputación Provincial, Francisco Vázquez, de salvaguardar la defensa de la cultura tradicional segoviana, de sus gentes y territorios históricos con “la voluntad política de no renunciar a sus responsabilidades en ese ámbito, y no buscar justificaciones que lo impidan”.

Estas páginas lo prueban. Han servido a la difusión de temas de actualidad sobre la cultura popular segoviana. Estos son algunos de ellos: la búsqueda de la Medalla de Oro de las Bellas Artes concedida a Marazuela. El homenaje a Joaquín Díaz por los 50 años de actividad artística, los 45 años de El Mester, el medio siglo de la medalla de Ismael del gran premio de la Academia francesa Charles Cross, el origen de la Ronda Segoviana, el libro recopilatorio de la obra de Manuel González Herrero. Y en otro orden de cosas: la cabaña lanar de Segovia, juegos populares, las observaciones para correr encierros. Los ‘picaos’ en la indumentaria, la urgencia del esgrafiado, el programa fotográfico ‘Una mirada al ayer’, las fotos de la colección del padre Benito de Frutos, Maestros y estilos de la dulzaina, la recuperación del Zarragón de Veganzones. La lista es larguísima y cualquier persona interesada puede consultar sus contenidos en la página electrónica del Instituto.

Con la aparición de la Revista Digital enraiza2, trabajos como los anteriores, aunque continúan saliendo en papel, se enriquecen con imágenes, sonidos, nuevos textos y enlaces ofreciendo al lector una visión más completa del hecho sobre el que está interesado. Y desde cualquier parte del mundo. Resulta extraordinario el servicio que Internet presta a quienes estando muy lejos de casa no quieren desentenderse de sus raíces, de las cosas de su pueblo. Y a esto contribuye los textos digitales de enraiza2. Y antes, y ahora, las páginas de El Adelantado...

