«Un concejal del PCE en las primeras elecciones ayudó a disipar el miedo a ‘los rojos’»

Ha sido el primer y único concejal del Partido Comunista de España en el Ayuntamiento segoviano. Elegido en las urnas en las primeras elecciones de 1979 en las que Segovia eligió su primer alcalde de la democracia, José Antonio López Arranz. Este histórico del PCE y después destacado miembro de Izquierda Unida, ya tuvo su primera responsabilidad de Gobierno como concejal de Policía Municipal y Tráfico.

— ¿Le sorprendió el reparto del primer alcalde democrático que con 13 concejales de UCD, 7 del PSOE y 1 del PCE, le dio juego de gobierno?

— López Arranz fue muy demócrata en ese aspecto. Yo no pertenecía al PCE en aquel momento, pero sí lo representé en esas elecciones. En realidad, me asignaron el alumbrado público, que no me interesaba nada, porque poco se podía hacer. Me pareció mejor Tráfico y Transportes, para implicarme más en el funcionamiento de la ciudad; Ramón Fernández Vega me lo cambió encantado, porque él no quería, y al alcalde le pareció bien. Entonces estuve muy unido a la Policía municipal con el jefe Soriano y estuvimos viendo cómo podían irse haciendo las cosas...

