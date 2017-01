Duelo por la hegemonía

A las ocho de la tarde de hoy, el pabellón Pedro Delgado acogerá una cita histórica para el fútbol sala femenino segoviano, con el derbi entre dos equipos de la capital en la Segunda División. Naturpellet y Unami dirimirán sobre la cancha varias cuentas pendientes, si bien los técnicos de ambos conjuntos rebajan la tensión al afirmar que “son solo tres puntos, y la próxima semana hay otro partido”.

Tres puntos separan a ambos conjuntos en la clasificación. El Unami, quizá un ‘pelín’ más abajo en la clasificación de lo que a Luis Martín le gustaría, se encuentra en la cuarta plaza, a siete puntos del liderato, y tres por encima de un Naturpellet que está superando sus expectativas en la primera vuelta impecable para lo que esperaba Adrián Velasco, que considera que “si conseguimos la victoria en este encuentro, tendremos casi los deberes de la permanencia hechos”.

Teniendo en cuenta que los dos equipos juegan como sus partidos como locales en el Pedro Delgado, poco importa qué conjunto ejercerá de anfitrión en el encuentro, aunque será el Naturpellet quien ejerza como local. Adrián considera que el Unami saldrá a por el partido, “porque son ellas las que se juegan sus posibilidades de ascender, por lo que la presión será toda para el rival”.

El Naturpellet tendrá las consabidas bajas de las dos Paulas, y el alta de Laura, la jugadora incorporada del CD San Cristóbal, así que Adrián prefiere no quejarse, “porque todas las sanas están disponibles. Por supuesto que echaremos de menos a las lesionadas, pero no podemos hacer nada más que competir todo lo que podamos sobre la cancha”, en un encuentro que comenzará a las ocho de la tarde por decisión del entrenador del Naturpellet, “ya que me propusieron jugar antes y dije que no, más por superstición que por otra cosa, porque esa es nuestra hora habitual de juego.

En el Unami, la única duda será la presencia de Cris, que con problemas en un pie apenas ha podido ejercitarse durante la semana. El técnico no considera que su equipo tenga toda la presión por lograr la victoria, “porque estamos separadas por tres puntos, así que mucha distancia no hay entre los dos equipos”,

Para Luis Martín, el partido caerá del lado del equipo que sepa imponer su ritmo, “y veremos si somos nosotras con nuestro juego de toque, o el Naturpellet con su presión alta y su ritmo fuerte de partido”. El entrenador espera un partido de mucha intensidad “no en vano nos jugamos ser el primer equipo de Segovia”, pero sin llegar al extremo, “que, aunque sean importantes, solo son tres puntos, la semana que viene tenemos otro partido, y no hay que volverse loco”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.