La Regional de Aficionados vuelve a la actividad con partidos exigentes

El Año Nuevo ha traído consigo duelos más que interesantes para los conjuntos segovianos en la decimoséptima jornada de Liga, la última de la primera vuelta en la Regional de Aficionados. Dos desplazamientos muy exigentes tanto para el CD La Granja como para la UD El Espinar San Rafael, más un partido en casa para el Unami ante un histórico venido a menos como es el Norma, vendrán a poner a prueba el momento de forma de los equipos de Segovia en el retorno de las vacaciones.

Comenzando por el equipo que juega en casa, el Unami de Barto se mide en el campo de La Albuera al soriano conjunto del Norma, que de militar con mucha solvencia en la Tercera División ha pasado ahora a colocarse en la mitad de la tabla de la Regional, con pocos problemas por abajo, pero escasas pretensiones por arriba.

El equipo segoviano, salvando algunos errores puntuales en forma de derrotas inesperadas, está cuajando una temporada bastante más que aceptable teniendo en cuenta el relevo generacional que se ha producido con respecto al plantel de la pasada campaña, el segundo conjunto que más victorias ha conseguido en la primera vuelta de la competición, solo por detrás del Becerril. Pero si los de Barto quieren optar a una de las dos posiciones de ascenso a Tercera División, no hay que olvidar que suben el campeón de los dos grupos, y el mejor segundo, no pueden ceder puntos en La Albuera, y menos ante oponentes que no tienen demasiado que ganar en el envite.

CD La Granja Después de muchas semanas en la pelea, el conjunto del Real Sitio tiene ante sí la oportunidad de alcanzar la segunda posición de la tabla, que ocupa actualmente el Real Burgos igualado a puntos con los de Paco Maroto, que se desplazan en la jornada de hoy hasta el terreno de juego del conjunto burgalés para afrontar uno de los partidos más complicados de toda la segunda vuelta.

La forma de jugar del CD La Granja, siendo uno de los equipos que acumula más posesión del balón en sus partidos, y por ello propiciando pocos ataques de sus oponentes, ha llevado al cuadro granjeño a ser el equipo menos goleado de la categoría, sin duda toda una garantía si lo que se pretende es estar en la zona más alta de la clasificación. Con una zaga experimentada como la compuesta por dos centrales como Pluma y Rafa Montalvo, y un futbolista ofensivo siempre peligroso como es Dani Lázaro, el conjunto que dirige Maroto acumula trece partidos consecutivos sin conocer la derrota, y teniendo en cuenta que el Becerril no está tan lejos en la clasificación, la opción de poder acercarse a tan solo un punto del liderato es un aliciente más para un equipo que acabó el año en forma. Pero el Real Burgos es un equipo que también aspira al ascenso, en su casa viene mostrando una gran fortaleza, y su poderío goleador pondrá a prueba a los jugadores segovianos.

UD El Espinar En el caso del conjunto espinariego, el equipo de Luis Bertó viaja a Soria, donde le espera en San Esteban que, al igual que la Unión, pretende mantenerse en la categoría, pero hasta la fecha con peores resultados que los de El Espinar, que aventajan a su rival en seis puntos.

Ahora bien, los de Bertó suelen pasar por bastantes más problemas ante conjuntos peor clasificados, y no han sido pocos los encuentros que se les han escapado por no terminar de hacer bien las cosas frente a rivales que también pelean por la permanencia. El equipo espinariego necesita mejorar sus números ofensivos, ya que defensivamente es de los mejores del grupo de equipos que pelean por no descender, y en Soria se la presenta la oportunidad de asentarse en la zona tranquila de la tabla.

