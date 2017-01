Un cumpleaños feliz

Darío Ajo culmina el contraataque en uno de los últimos partidos del Viveros Herol Nava. / AMADOR MARUGÁN

Cuarenta años no se cumplen todos los días, y en el caso del Balonmano Nava el mérito de mantener viva la ilusión por este deporte en Nava de la Asunción durante cuatro décadas tiene un valor añadido, teniendo en cuenta que en la provincia también se cuentan casi por décadas la ausencia de competiciones de balonmano con las que poder trabajar.

Por ello, y desde la modestia de un club que solo es rico en historia y en ilusión por el balonmano, el club navero ha organizado una serie de actividades con las que conmemorar ese cuadragésimo aniversario. De esta manera, desde primera hora de la tarde de hoy la familia del Balonmano Nava tendrá buenos motivos para tomar parte en la fiesta que ha preparado el club. Así, a las tres de la tarde habrá una multijornada de balonmano para los más jóvenes. Una vez que concluya la actividad, y hasta las 17.45, los jugadores del Viveros Herol Nava de la División de Honor Plata, y del FC Porto de la Andebol 1, el equivalente portugués a la Liga Asobal, firmarán autógrafos antes de que los asistentes. Y mientras los conjuntos calientan y se preparan para la disputa del choque, los participantes en los multijuegos están invitados a chocolate con churros.

Así se llegará a las seis y media de la tarde, hora en la que está previsto el plato fuerte de la jornada festiva, con la disputa del partido amistoso que enfrentará al conjunto que dirige Óscar Perales con el cuadro portugués que en la pasada campaña disputó las Champions League de balonmano, y que en esta temporada juega la Copa EHF. Sin duda, un rival de un extraordinario nivel, que al igual que el equipo de Nava de la Asunción jugará el encuentro con el fin de rodarse de cara al segundo tramo de la competición. Los asistentes al encuentro deberán abonar cinco euros en el caso de ser socios del club, y diez si no lo son.

En principio, el Viveros Herol Nava afrontará el partido sin ausencias, y con una presencia destacada, la del guardameta Juan Carlos Cabada, recuperado por completo de la rotura de su ligamento cruzado anterior, y que con el fin de coger ritmo de competición ha venido jugando con el equipo de Segunda. Si Perales así lo requiere, podrá disputar minutos ante el Porto, con lo que definitivamente el equipo sumará un jugador más, un hecho siempre importante sobre todo cuando las dificultades aprietan, y no se puede decir ni mucho menos que el Viveros Herol Nava las haya superado en esta temporada.

El encuentro, que en principio no era el previsto ya que el conjunto navero pretendía disputar un cuadrangular con dos rivales de la Liga Asobal, más otro de División de Honor Plata, pero finalmente la idea inicial no pudo llevarse a cabo, se disputará sobre la pista homologada por la Federación Europea de Balonmano, y servirá como fin de fiesta para un aniversario importante para el Balonmano Nava, que además realizará un homenaje a todos los entrenadores que ha tenido el primer equipo a lo largo de su historia. No serán pocos, porque en 40 años de vida del club muchos han sido los que han ayudado a que el Balonmano Nava haya adquirido la solera que hoy tiene.

