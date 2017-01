El sector Servicios es el motor económico de la provincia. / KAMARERO

Los datos del paro dados a conocer esta semana, relativos a diciembre de 2016, son muy positivos para Segovia, ya que cerró el año con 8.685 desempleados —en algunos meses se superaron los 10.000—, lo que supone 1.615 personas en paro menos que el ejercicio anterior y 62 menos que en noviembre. De hecho, el mayor descenso porcentual de toda Castilla y León se registró en la provincia de Segovia, con una caída interanual del 15,68 por ciento.

Sin embargo, los datos relativos a las contrataciones no son tan buenos, ya que en diciembre se formalizaron en la provincia 4.697 contratos, un 25,95 por ciento menos que en noviembre, es decir, 1.646 menos. En comparación con el último mes de 2015 también se registró una caída, aunque más moderada, del 3,05 por ciento, lo que supone 148 contratos menos.

Así, Segovia cerró el año 2016 con un total de 67.960 contrataciones formalizadas a lo largo de los doce meses. De ellas, la amplia mayoría se firmaron con carácter temporal, 62.873, lo que supone el 92,51 por ciento; mientras que sólo 5.087 (el 7,49 por ciento) eran indefinidos.

Y esta es la principal queja de los grupos de la oposición y los sindicatos. En este sentido, por ejemplo, el PSOE “muestra su preocupación por que la alta temporalidad y precariedad se ha instalado en el mercado el trabajo de la provincia”. El secretario general de los socialistas en Segovia, Juan Luis Gordo, insiste en que “únicamente el 7,5 por ciento de los contratos firmados a lo largo del pasado año fueron indefinidos”.

En cuanto a la caída del número de parados, Gordo apunta que “muchos trabajadores han desistido de inscribirse en las listas

del paro o no lo necesitan porque ya no acceden a prestaciones por desempleo”.

Y añade que “los datos de afiliación a la Seguridad Social demuestran que la provincia ha perdido empleos: a finales de 2011 había 58.100 trabajadores y a finales del pasado año, 57.909; solo en el pasado mes disminuyó en 606”.

Así las cosas, Gordo reclama al PP en el Gobierno y en la Junta “que impulse urgentemente planes para reactivar la industria y fortalecer el tejido industrial de la provincia, para que la economía provincial pueda asentarse en otros sectores, no solo en el de servicios”.

También pide el secretario general socialista “un impulso al transporte ferroviario de mercancías y aprovechar las buenas comunicaciones y sinergias de la provincia”, así como “fomentar las industrias para la transformación de productos agrícolas, la atracción de empresas de innovación y nuevas tecnologías, y acciones específicas para potenciar las posibilidades que ofrece cada zona de la provincia”.

Desde Podemos insisten en la misma idea: “Año nuevo, mismos problemas estructurales. Precariedad laboral, desigualdad sangrante y destacar la bajada de afiliaciones a la Seguridad Social, otro golpe más al ya de por sí maltrecho futuro de las pensiones. Nuestros jóvenes se ven obligados a irse, las personas de mediana edad condenadas a la precariedad, los mayores de 45 excluidos del sistema laboral y nuestros pensionistas ven peligrar unas pensiones ganadas a pulso”.

