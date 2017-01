De vuelta a la normalidad

Abraham García, junto a Dani Arribas, en un momento de la rueda de prensa. / J.M.

La Gimnástica Segoviana ya prepara con intensidad el encuentro que el próximo domingo le enfrentará al Atlético Astorga en el campo de La Albuera, en el partido que significará el retorno a la competición después del parón navideño, y que la directiva del club azulgrana ha establecido como de Medio Día de Ayuda al Club, por lo que los socios y abonos empresa deberán adquirir una entrada al precio de 5 euros.

Las vacaciones han servido para descansar, “pero también para echar de menos el fútbol” señaló Abraham García, el entrenador que ha llevado a la Segoviana a conseguir unos números extraordinarios en la primera vuelta

de la competición, “que también igualan los mejores de mi carrera como técnico. Aunque también dicen que mis equipos hacen mejores las segundas vueltas que las primeras. Pero si repetimos los números que hemos hecho en la primera vuelta, acabaremos primeros”.

Ahora bien, el club no ha permanecido ‘dormido’ ante el parón navideño, sino que ha vivido algunas circunstancias poco favorables, como es el retraso en la incorporación a los entrenamientos de Fernán, por un problema personal, o la confirmación de la lesión de Kike, que le tendrá varias semanas apartado de los terrenos de juego. Además, la Segoviana ha sondeado el mercado en busca de un jugador “de atrás, pero con carácter ofensivo, ya que nosotros jugamos al ataque”, señaló el técnico, y también alguno de los jugadores de la primera plantilla recibió ofertas de clubes de superior categoría, “pero han preferido quedarse aquí, lo que dice mucho en su favor”. Estuvo cerca de llegar el refuerzo, pero de momento nada se ha concretado “y no tenemos ninguna prisa, porque no veo ninguna posición que esté coja”.

Las lesiones Las lesiones no están teniendo incidencia en el equipo a nivel de resultados, pero Abraham García es consciente de que los equipos con objetivos ambiciosos necesitan de plantillas amplias “con al menos dos jugadores por puesto para que exista competitividad en los entrenamientos, y alternativas en la convocatoria. Ya vendrán mal dadas, pero hay que asumir que las lesiones en el fútbol existen, y hay que seguir hacia delante intentando continuar con nuestra racha de victorias”.

Ahora bien, el técnico dio un aviso, “el que crea que ya lo tenemos hecho se está equivocando. Va a haber que trabajar mucho”. Y el primer trabajo habrá que hacerlo ante el Astorga, “que en la primera vuelta nos ganó bien, y queremos devolverles esa derrota delante de nuestra gente. Es un buen equipo que tiene un jugador que ha metido veinte goles en la primera vuelta, que es una cifra brutal. Pero si mantenemos el rendimiento colectivo que hemos mostrado en los meses anteriores, se lo haremos pasar mal”.

