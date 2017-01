La campaña de rebajas propiciará la creación de entre 250 y 400 empleos

Durante el periodo de rebajas, los precios alcanzan descuentos importantes de hasta el 70 por ciento. / JUAN MARTÍN

Poco falta ya para que se cuelguen los carteles de rebajas en todos los comercios —algunas franquicias de grandes marcas ofrecen ya descuentos— y esta campaña, según las previsiones de las agencias de recursos humanos, será muy positiva en lo que a generación de empleo se refiere.

Así, Randstad estima que en la provincia de Segovia la campaña de rebajas supondrá unos 250 trabajos nuevos; mientras que Adecco aumenta esta cifra hasta los 400. Ambos casos reflejan un aumento porcentual en relación a los datos del mismo periodo de 2016.

En cuanto a los puestos más demandados por las empresas, los dependientes, los promotores y los vendedores vuelven a ser los más requeridos. De hecho, según el estudio de Adecco, los sectores vinculados con el gran consumo como alta perfumería y cosmética, electrónica, juguetería, alimentación, distribución y retail e imagen y sonido serán los que más puestos de trabajo generen. Y es que serán las áreas de venta y atención al cliente las que aglutinen más contratos.

Además, añaden desde Randstad, en los últimos años, el comercio electrónico ha irrumpido con fuerza y está modificando los hábitos de compra de los consumidores, influyendo de manera directa en el mercado laboral. Debido a estos nuevos hábitos de consumo, se detecta un aumento de la contratación de perfiles estrechamente ligados con logística y transporte, como empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o transportistas, entre otros. Asimismo, relacionado con este aumento del comercio electrónico, también se incrementan las necesidades de profesionales de atención al cliente y contact center.

De cara a los posibles trabajadores, desde Randstad aseguran que la incorporación al puesto de trabajo en la campaña de rebajas se realiza, habitualmente, mediante un contrato de duración determinada, una opción idónea para acceder a un primer empleo o para volver al mercado laboral después de un periodo de desempleo.

Las rebajas se inauguran el 7 de enero

Aunque son muchos los establecimientos que ya ofrecen desde hace días algunos descuentos, de cara a las compras de Reyes, el periodo oficial de rebajas de invierno en Castilla y León está marcado entre el 7 de enero y el 6 de marzo.

Dos meses en los que encontrar las ansiadas gangas, aunque para que no resulten un fraude, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) proponen diversos consejos, como pensar de antemano lo que se necesita, porque hacer listas es una buena manera de evitar compras impulsivas.

Recuerdan también que las normas establecen que los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes y su calidad no puede diferenciarse en nada de la que tenían antes de estar rebajados.

Los objetos rebajados deben mostrar su precio original junto al rebajado, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja.

En algunos establecimientos se establecen unas condiciones especiales para las compras en periodo de rebajas (sobre la aceptación del pago con tarjeta, las devoluciones, etcétera). Pueden hacerlo, están en su derecho, pero esas condiciones deben indicarse expresamente. En caso de duda, hay que preguntar al responsable del establecimiento.

Advierte la OCU que hay que conservar el tique o factura simplificada de las compras, pues serán necesarios para cualquier posible reclamación, cambio, etcétera. En cuanto al servicio postventa y la aplicación de la garantía, son iguales que el resto del año.

“Si tienes algún problema durante las rebajas, lo mejor es actuar igual que en cualquier otro momento. En el periodo de rebajas se recortan los precios, pero nunca los derechos que tienes como consumidor: intenta llegar a un arreglo en el propio comercio”, aseguran desde la Organización de Consumidores y Usuarios. Y, añaden, “si no consigues una solución amistosa, pide la hoja de reclamaciones (debe tenerlas cualquier establecimiento) y plasma en ella tu queja”.

