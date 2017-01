El biógrafo del campeón

Jorge Sanz, en la hemeroteca de El Adelantado, con el libro ‘Asalto al cielo’ del que es autor. / M.G.

Jorge Sanz Casillas es de esos jóvenes periodistas que apuestan por seguir formándose mientras poco a poco van haciéndose un hueco en un mundo tan difícil como el de la información, y que ha aprovechado la oportunidad de demostrar toda la calidad que atesoran sus letras al convertirse en el autor del libro ‘Asalto al cielo’, la biografía de Javi Castillejo, ocho veces campeón del mundo en dos categorías distintas, y sin duda uno de los mejores boxeadores españoles de la historia.

¿Cómo consigue ser el biógrafo de un campeón como Javier Castillejo?

El libro surge a través de un reportaje que le hice para el ABC coincidiendo con el quinto año de su retirada. Era un trabajo de Máster, un profesor nos sugirió hacer un perfil de un personaje, y a mí me sugirió éste. No miento si digo que me moló mucho desde el principio, porque yo soy muy de causas perdidas, la gente a la que no hacen caso, el fútbol sala, el boxeo… y le hice un perfil muy intenso, hablando con una decena de personas con las que había tenido relación, entrenadores y rivales. Lo publicamos en el diario ABC en dos partes, solo en web, y Castillejo me escribió diciéndome que le había gustado el tono en el que le había hecho el perfil, que estaba buscando a alguien que le escribiera su biografía, y que por qué no lo hacía yo. Llegamos a un acuerdo rápido, porque le comenté que si para hacer un perfil de seis folios había tenido que hablar con diez personas, para hacer un libro tenía que hablar con muchas más, porque no sé escribir de otra manera. Él entendió mi manera de trabajar, y está encantado con el resultado.

¿Cuántas horas de grabaciones se tienen que realizar para elaborar una biografía así?

Han sido 53 horas de grabaciones, y he hablado con 70 personas. Evidentemente no con todas cara a cara, sino algunas por correo electrónico, y otras en entrevista telefónica. Hace tiempo, cayó en mis manos la biografía de Muhammad Alí que escribió David Remnick, y en el apartado de agradecimientos el autor escribió “gracias por sus recuerdos a…” escribiendo los nombres de casi sesenta personas. Yo me empeñé en poder escribir una persona más que él en esos agradecimientos, pero creo que se me fue un poco de madre. Ahora bien, en honor a la verdad tengo que decir que no es lo mismo llegar al entorno de Javi Castillejo que al de Muhammad Alí, pero ahí queda la anécdota numérica.

¿Cuánto tiempo le ha llevado escribir este libro?

Dos añitos. Lo suelo decir en diminutivo para no asustarme. He compaginado la elaboración de este libro con mis otros trabajos, así que me ha llevado todo este tiempo. ¿Qué si esto abre puertas? Mientras no me cierre las de mi periódico me daría con un canto en los dientes. Los jóvenes hacemos un poco de competencia desleal en el mundo del periodismo, porque nos pagan menos que a los veteranos por hacer el mismo trabajo debido a todo lo que ha cambiado este país, pero también es cierto que cuesta mucho echar la puerta abajo.

¿Qué ha descubierto del ‘lince de Parla’ que no se sabía?

Hay mucha anécdota doméstica, porque una de las ventajas que tiene es que lleva compartiendo su vida con la misma mujer desde hace 25 años, y eso me facilitó mucho el trabajo. Pero también se ve reflejado todo lo que hay en la vida de un campeón de boxeo. A veces solo se aprecia lo que es el combate, salida, golpes, declaraciones y nos vamos todos a casa, pero detrás de un campeón como Castillejo hay un deportista gigante, que se levanta a las siete de la mañana para irse a correr en ayunas, hacer un desayuno rápido, trabajo de pesas, comer, ir al gimnasio a hacer solo boxeo… he tratado de reflejar todo lo que es este deporte antes de subir al ring.

Detrás de un campeón siempre hay un grupo de confianza. ¿Cuántos integran ese grupo en la vida de Castillejo?

La realidad es que no son tantos. Él tuvo un entrenador con el que hizo los cinco primeros combates, y el resto hasta 72 los hizo con Ricardo Sánchez Atocha, que es el mismo que llevó a Poli Díaz, y que ha sido siempre su hombre de confianza. Este entrenador se encarga de todo, de la dieta, de los entrenamientos, de la relación con la prensa, las negociaciones para las peleas… así que Castillejo, que ha conocido a mucha gente, tiene un núcleo duro que lo componen su entrenador, y cuatro ayudantes más.

No hay tantos periodistas que se especializan en boxeo…

En España hay buenos especialistas, pero a nivel de literatura no hay mucha. Hay una autobiografía de Poli Díaz, un libro que se llama ‘Quince asaltos de leyenda’ que recuerda crónicas de Manuel Alcántara para el Marca, hay otro libro que ha sacado Sergio Vadillo, y no recuerdo que haya mucho más. Confío en que este libro funcione gracias al aficionado del boxeo, más numeroso de lo que parece y muy fiel a los contenidos que salen desde el boxeo siempre que se hagan desde el cariño.

¿Cómo fue la presentación?

Una barbaridad. La hicimos en el Archivo Histórico Nacional, y fue tremendo. Yo confiaba en el tirón que tiene un campeón como Castillejo, y a pesar de que se hizo un lunes por la tarde, hubo muchísima gente. Había 115 sillas y hubo cuarenta personas que se quedaron de pie. Javi llegó un poco tarde, y cuando lo hizo vio la sala a reventar, y se llevó un aplauso que no he visto una cosa igual.

¿Cómo se lleva lo de estar al otro lado de la grabadora?

A mí responder preguntas se me hace un poco raro, y tengo la sensación de que me expreso mal. Pero me hace mucha ilusión llevar la historia de este campeón lo más lejos posible, y también ayuda el hecho de ser periodista y comprender la necesidad que tiene el autor cuando viene a vender un libro. A mí me da mucha rabia cuando me mandan el libro en un paquete certificado, y alguien de la redacción se lo lleva, o se pierde. Yo todos los libros que he mandado a los compañeros se los he entregado en mano.

