Unos dignos herederos brillan en la multitud

Segovia, ciudad milenaria, es tierra de tradiciones, de personas extraordinarias que dejan un legado que recogen las siguientes generaciones, y que en no pocos casos lo mejoran. En el caso que ocupa este relato de lo sucedido en la tarde del 31 de diciembre, cabe asegurar que las nuevas generaciones de atletas llegan con ganas de igualar, y superar después, la herencia que recogieron de campeones extraordinarios, tanto en lo deportivo como en lo personal.

La Carrera Fin de Año, (que a pesar de los años a muchos no les sale como nombre más que San Silvestre), es una de esas actividades de la Navidad hechas para que padres e hijos puedan disfrutar juntos cuando los ‘enanos’ son precisamente eso. Pero también están creadas para que grupos de jóvenes, y no tan jóvenes, puedan pasar un buen rato preparando sus disfraces, y luciéndolos después durante cinco kilómetros, y también para que aquellos que quieren competir de verdad puedan hacerlo en un circuito urbano, normalmente con mucha gente animando a los lados de la calzada, y con un final en la plaza Mayor donde no pocos disfrutan ya con sus mejores galas del año que se termina.

Así que la Carrera Fin de Año no quiso faltar a su esencia familiar, y en todas las facetas de su desarrollo tuvo ese guiño a las nuevas generaciones de deportistas que llegan con toda la ilusión por emular a sus padres. Así pudieron hacerlo los más pequeños en las carreras de menores que se desarrollaron en el entorno del Acueducto y la avenida a la que da nombre. El espectáculo se concentró en la zona de salida y meta, con todos los participantes iniciando sus respectivas carreras en estampida, y volviendo al mismo sitio unos minutos más tarde, bastante más despacio y con el sonrojo en las caras fruto del esfuerzo realizado, pero poniendo todo de su parte para que el aliento de los familiares, que se hacía notar de manera considerable conforme los atletas se iban acercando a la llegada, no cayera en saco roto.

Del Acueducto, a la plaza Finalizadas las carreras para los atletas de la cantera, el paso del Azoguejo a la plaza Mayor para vivir allí la segunda parte de la Carrera Fin de Año lo puso la Marcha Solidaria, en este año a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que llegó hasta el podio donde se ubicaba la línea de meta al lado del Consistorio. Así ya solo restaba por celebrarse la prueba grande, la que metió a más de 2.500 corredores en la Vía Roma en una fiesta de colores (no confundir con otras fiesta de colores bastante menos sanas) que se fue trasladando por las calles de la ciudad.

Los disfraces se contaron por centenares, como también las camisetas rojas de los que simplemente apostaban por correr un poco para hacer 'hambre'. Pero por delante de todos ellos, un bien grupo de de atletas corría a toda velocidad intentando coger el testigo de Javi Guerra, que en ese momento corría en la San Silvestre Vallecana, clasificándose en la undécima plaza.

Tomó el mando de las operaciones el triatleta Javier García Velasco, que en el primer paso por la plaza Mayor ya había puesto en fila de a uno a todos sus rivales, buscando el paso por la meta volante, y quién sabe si sorprender aprovechando que no había un favorito claro. Pero Alexis Rodríguez, internacional y vigente campeón de España de 3.000 metros obstáculos, no estaba por la labor de dejar a nadie que se tomara alegrías, y así impuso un ritmo contundente, que solo fueron capaces de seguir Santiago Llorente, y Mohamed Aloumat. Por detrás, ganadores de la carrera como Eduardo González de Andrea o Pedro Luis Gómez Moreno buscaban su ritmo con el fin de no acabar desfondados.

Esperando el momento Tras el descenso por la avenida de la Constitución, y la calle San Francisco, llegó el momento álgido de la carrera, con la segunda subida por la calle de San Juan. El segoviano Santiago Llorente, hijo de un extraordinario atleta y que se conocía el recorrido como la palma de la mano, sabía llegado su momento, y así aumentó el ritmo de su zancada, hasta dejar atrás a Alexis Rodríguez, que no pudo aguantar. Así Llorente pudo llegar a la meta en primera posición (en uno de los pocos lunares de la carrera, porque no le precedió el coche de la Policía Local que sí estaba en el primer paso por la plaza Mayor), festejando con rabia el triunfo, por delante de Rodríguez y de Aloumat. A más de medio minuto comenzaron a llegar el resto de sus rivales.

En la categoría femenina, la rivalidad entre Idaira Prieto y Águeda Muñoz, porque ver correr a ambas es un verdadero espectáculo, vivió un nuevo episodio de los pocos en los que ambas coinciden, ya que se mueven aún en categorías distintas. Además, la presencia de una invitada de gran nivel como Sara Bonilla vino a engrandecer un poco más la prueba, en la que la hija de Antonio Prieto, categoría promesa, se movió siempre en el entorno de los treinta mejores de la carrera, con Bonilla marcándola de cerca, y Águeda (categoría junior) un 'pelín' más atrás. La propia Idaira confesaba que a doscientos metros para la llegada aún no tenía nada clara su victoria, y no es de extrañar, porque las tres atletas llegaron en una diferencia de diez segundos.

Tras ellas, y tras ellos, llegó la fiesta de los disfraces, de los atletas y de las familias felices de poder acabar el año todos juntos. Así la Carrera Fin de Año fue fiel a la tradición que recogió de la San Silvestre, la de lograr que la última competición deportiva del año fuera una fiesta popular y familiar. Y, además, coronando a los herederos de grandes atletas como sucesores en el palmarés de los vencedores.

