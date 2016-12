El Ayuntamiento ha otorgado este año cerca de 60 ayudas a familias para evitar cortes de luz y gas

De la mano de Izquierda Unida llegaba al último pleno del año una moción para luchar contra la pobreza energética, moción que surge de la iniciativa ‘No más cortes de luz’, respaldada por numerosas organizaciones políticas y sociales, que busca la paralización de los cortes de electricidad a personas con problemas económicos y el fin de los abusos de las compañías eléctricas.

Expuso Ángel Galindo, portavoz de IU, que cada año se calcula que en España mueren cerca de 7.000 personas por causas derivadas con la pobreza energética —corte de suministros, infartos por no poder hacer frente a los pagos...— y más de cinco millones de personas no podrán encender este invierno la calefacción. Además, criticó el actual bono social, pues dijo que en lugar de tener en cuenta la renta de las familias, se concede en función del número de miembros, por lo que hay familias con recursos que se benefician de este bono social mientras que no llega a otras que realmente lo necesitan.

Por todo ello, Galindo pidió al pleno su apoyo para que el Ayuntamiento inste al Gobierno central “a regular la prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos”. Y la corporación dio su respaldo a la petición, que fue aprobada.

Además, en este sentido, Andrés Torquemada, concejal de Servicios Sociales, aprovechó su turno de palabra para explicar que desde el Ayuntamiento se conceden ayudas a aquellas familias que se encuentran en una situación complicada y no pueden hacer frente a los pagos de la luz o el gas. En concreto, dijo, en 2015 se concedieron 55 ayudas y en 2016 (hasta el 30 de noviembre), 59, “pero todo lo que se haga es poco para que las personas puedan tener una vida digna”, reconoció.

