Un mal anclaje entre las tuberías, causa más probable de los blandones de la Constitución

Los trabajos en la avenida de la Constitución continuarán después de las fiestas navideñas para reparar los baches. / KAMARERO

De cabeza trae al equipo de Gobierno la avenida de la Constitución, cuya remodelación era uno de los grandes proyectos de este año que termina, pero no lo hará como estaba previsto, ya que los trabajos tendrán que continuar en 2017 para reparar los blandones aparecidos apenas unos días después de su apertura al tráfico, el pasado mes de octubre.

Sin embargo, la solución al problema está más cerca, ya que parece estar cada vez más clara la causa de los baches. Según explicó la alcaldesa, Clara Luquero, en base a la información de los técnicos, es que “no estuvo bien anclado el empalme de las redes que estaban [en el subsuelo de la avenida] con las que se incorporaban nuevas, que no se hizo un anclaje correctamente”. Es decir, se realizó un anclaje entre las tuberías que, en principio, debería haber soportado el tránsito de agua, pero la presión demostró que ese anclaje no era lo suficientemente fuerte “y la presión hizo que saliera agua, que lo que ha hecho es lavar, mover tierras en todo ese lateral, y eso es lo que ha producido los blandones”, aclaró Luquero.

La consecuencia más inmediata es que el Ayuntamiento no recepcionará la obra, puesto que la empresa tiene el deber de que la avenida quede en perfectas condiciones. “Hay un error de carácter técnico y en ejecución de la obra —apuntó la regidora— y la empresa va a tener que resolver ese fallo porque nosotros no vamos a recibir la obra”. “Ahí sí que tenemos una responsabilidad política clara y no vamos a recepcionar la obra en tanto en cuanto no esté en condiciones”, insistió.

Sobre la posibilidad de que este error se deba al hecho de haber aceptado una oferta para el proyecto por debajo del presupuesto marcado inicialmente, lo que puede incurrir en una baja temeraria, Luquero aseguró que “somos estrictos cumplidores de la Ley de Contratos de la Administración Pública. Yo no llego a la mesa de contratación y digo «hasta aquí se admite la baja o hasta allá», sino que hacemos exactamente lo que dice la Ley”.

Pero, reiteró, “no tiene nada que ver con bajas o no bajas, en este caso creo que tiene que ver con un error, un problema que ha surgido en la ejecución de la obra, como sucede a veces”.

“No es lo que nosotros soñábamos después de veinte años esperando que esa vía estuviera en condiciones, que es lo que estábamos deseando (...) Las cosas a veces se tuercen y se complican por distintas incidencias. No es lo que esperábamos y desde luego, en coherencia con lo que ha sucedido, hasta que no esté correctamente ejecutado todo, pues no se recibirá la obra y no se abonará”, concluyó.

