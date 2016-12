La miel del triunfo italiano

El jugador del CMB Signor Prestito Abel Sacristán, celebrando un gol. / SIGNOR PRESTITO

El segoviano Abel Sacristán, natural de Boceguillas, atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. El jugador paladea la miel del fútbol sala lejos de casa. Actualmente milita en el CMB Signor Prestito de la Segunda División italiana y se ha convertido en todo un referente para la escuadra de Grassano. Su aval de 15 dianas y su alto rendimiento defensivo no ha pasado desapercibido y su nombre luce en las principales agendas de los equipos del país itálico.



Con la renovación sobre la mesa, Sacristán continúa trabajando y no cede en sus pretensiones por seguir mejorando. Bajo la tutela del técnico Angelo Bommino ha ganado en nivel físico. “Entrenamos todos los días de la semana y la competición es muy exigente”, subraya el segoviano.



La intensidad del juego italiano han forjado aún más su concepto futbolístico para ayudar a conseguir el objetivo predispuesto al final del curso: disputar el play off. Tras 13 jornadas transcurridas, la plantilla se encuentra en los puestos de cabeza del campeonato.



Después de su paso por el filial del Caja Segovia, El Espinar Arlequín de Segunda División B y su estancia en la Segunda francesa durante dos temporadas, se ha instalado en Italia como pez en el agua y sus números hablan por si solos.



En cuanto a la vida en Grassano, señala: “Me he adaptado muy bien y la gente tiene mucho cariño a sus jugadores”. Allí se ha ganado el respeto de los aficionados y su sacrificio y compromiso por el escudo de la localidad le han dado la vitola para ser una de las figuras del equipo. Los medios de comuniciación le han apodado “Toro” dada su polivalencia y su capacidad para definir encuentros.

