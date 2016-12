Luquero asegura que “ya tenemos en la cabeza” lo que hay que pagar por la liquidación del parking de José Zorrilla

El Ayuntamiento de Segovia aún está esperando conocer si el Tribunal Constitucional admite a trámite o no el último recurso presentado en el caso del parking subterráneo de José Zorrilla, pero, en cualquier caso, el presupuesto municipal del próximo año contemplará una partida para hacer frente a la liquidación de la inversión realizada por la empresa concesionaria, según explicó ayer la alcaldesa, Clara Luquero, quien acusó al Grupo Municipal Popular de “hacer un flaco favor a los segovianos” al hacerse eco de la reclamación de la empresa, que asciende a 10 millones de euros, porque “no lo ha reclamado formalmente, lo ha dicho en los medios de comunicación”.

Recordó Luquero que se presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional “a sabiendas de que es harto difícil que se admita a trámite, pero era la única vía legal que nos quedaba y, puesto que estamos totalmente en desacuerdo con esa sentencia tanto a nivel técnico como político, no hemos querido dejar de utilizar esa vía que la ley nos da y cuando tengamos conocimiento de si se ha admitido o no se ha admitido a trámite, pues habría que proceder”.

Si no se admite el recurso, dijo, se procederá a la liquidación, para lo cual tendrán que hacerse cuentas desde los servicios técnicos del Ayuntamiento, por un lado, y desde la empresa, por otro, “y si no hay acuerdo, habrá que volver a litigar, que es posible”, aventuró.

Pero, aseguró, “hay una partida en el presupuesto [de 2017] para eso”, porque “nuestros técnicos ya han ido haciendo las cuentas, aunque no estemos todavía en proceso formal de liquidación”. No quiso avanzar la cantidad de dicha partida, pero “ya lo ha visto Intervención y está en la cabeza, todo lo que hay que pagar está en la cabeza”, aseguró Luquero.

