El Ayuntamiento rebaja las exigencias del pliego para el contrato de los Servicios Jurídicos

Vuelta a la casilla de salida en la nueva contratación de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, ya que, tras aprobarse el primer pliego de condiciones que regiría dicha contratación, dos empresas impugnaron el pliego, por lo que éste quedó en suspenso.

Así pues, en la reunión de la Junta de Gobierno Local de ayer se aprobó, por segunda vez este año, el expediente de contratación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria de la prestación de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Segovia (servicios de defensa en juicio y asesoría jurídica), “con el nuevo pliego adaptado a los requerimientos del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, que tiene un presupuesto de 419.372,74 euros, IVA incluido, para dos años de contrato”, según explicó tras el encuentro la alcaldesa, Clara Luquero.

Recordó la mandataria que las impugnaciones al pliego anterior tenían que ver, “sobre todo, con las exigencias de solvencia técnica y experiencia” que se incluían en el anterior expediente, que consideraban muy elevadas las empresas que querían optar al concurso.

Así, el asunto fue estudiado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León que determinó rebajar algunas de dichas exigencias. Por ejemplo, en cuanto a la experiencia, el Ayuntamiento pedía un mínimo de 10 años, pero el Tribunal establece que con 5 años es suficiente; asimismo, se pedía experiencia en ciudades con una población similar o superior a la de Segovia, mientras que el Tribunal considera que con haber trabajado con ayuntamientos de más de 5.000 habitantes es suficiente.

“No se ha retirado ninguna cláusula completa, sino que se han modificado algunas cláusulas recogiendo las indicaciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León”, aclaró Luquero, quien defendió que las peticiones originales no eran una exageración. “Incluso para el Turno de Oficio se piden 10 años de experiencia en el ejercicio del Derecho y nosotros creemos que para defender los intereses de toda una ciudad se requiere una experiencia mayor”, aseguró. “Nosotros planteamos esas condiciones para garantizarnos que, si la adjudicataria del contrato es una empresa de máximo prestigio, no utilice el nombre para llegar y luego nos coloquen a un letrado con escasa experiencia para atender las necesidades del Ayuntamiento”, añadió.

“Es más, ese tipo de experiencia de 10 años se ha planteado también para otras plazas técnicas, de ingeniero y demás, y no ha habido nunca ningún problema, pero nosotros nos adaptamos a los requerimientos del Tribunal de Recursos Contractuales, que es administrativo no judicial, y está para eso, para que se le hagan consultas y dirimir”, concluyó.

