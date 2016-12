Luces y sombras en el debut de las Autonómicas sub 18 y sub 16 en el campeonato nacional

Once inicial de la selección de Castilla y León sub 16 ante Andalucía. / FCYLF

La primera jornada del campeonato de España de selecciones autonómicas de fútbol, que se está disputando en la localidad valenciana de Alzira, enfrentó a los combinados de Castilla y León contra Andalucía de las categorías sub 16 y sub 18. Ganaron los juveniles por 1-0 y y los cadetes cayeron derrotados por 0-3.



En la sub 18 un gol del numantino Jorge Campos dio la victoria al conjunto autonómico frente a los andaluces. “Esperábamos algo así a nivel competitivo, Castilla y León sólo podía conseguir esta victoria con trabajo y manteniéndose firme”, reconoció el técnico Mario Sánchez.



Los sub 16 se enfrentaron al mismo rival y dentro de la selección estuvieron presentes los jugadores de la Gimnástica Segoviana Rubén de la Fuente y Mario Martín, que salieron en el once titular. Finalmente el equipo de Andalucía fue superior y se impuso por 0-3. “En las primera fases del juego hemos sido parejos, pero achaco al equipo falta de intensidad defensiva en las acciones a balón parado”, explicó Óscar Crego, seleccionador.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.