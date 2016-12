La luminaria, una tradición que pervive

Luminaria de Miguelález. /Moisés Migueláñez

Grandes recuerdos se agolpan en mi mente cuando llegan estos días de fiestas navideñas, y todos relacionados con mi pueblo: Migueláñez.

La merma de población debido a la emigración de los años 60 y la más aún pérdida de habitantes de la última década no han logrado echar por tierra una de las tradiciones más arraigadas de la localidad: la luminaria de Nochebuena.

Recuerdo como siendo niño, llegado el día de Todos los Santos se iniciaba por parte de la chiquillería una actividad que iba a tener continuación hasta el día 24 de diciembre: recoger leña para la luminaria.Todo esto se guardaba en un lugar que existía junto a la fachada de la iglesia que siglos anteriores sirvió de osario.

La llegada de las vacaciones navideñas, con la alegría de las mismas ampliada, si cabe, por esas dos bolsas grandes de papel de estraza repletas de naranjas, manzanas, higos, nueces, castañas, algún que otro mazapán y trozo de turrón que el maestro nos entregaba por gentileza del Ayuntamiento, significaba que el día de la luminaria estaba al caer y había que acrecentar el ritmo de recogida de leña. Ya el día de Nochebuena de buena mañana nos reuníamos los chicos e íbamos cantando villancicos de casa en casa con el soniquete de “un ramerón para calentar al Niño”. Llevábamos grandes montones de haces de barañas (sarmientos), sillas rotas, cobanillos, cestos viejos, aperos en desuso… Y todo esto con lo ya recolectado anteriormente se formaba un enorme montón en el centro de la plaza.

Llegada la noche el vecindario se reunía en la plaza y se llevaba a cabo el encendido de la gran hoguera.

Desde siempre la luminaria se hacía en el centro de la plaza y todos tocando panderetas, zambombas y rascando la típica botella de anís, disfrutaban del calor y la alegría compartida, y era usual ver a algún chavalillo liar un pitillo de tomillo o cantueso, prendiéndolo en el rescodo. Cuando ya las llamas se extinguían era el momento de retirarse a casa para la cena familiar y más de una vecina llegaba con el brasero a cargarle de ascuas para calentar el hogar en la fría noche.

El piso de la plaza posteriormente se puso de cemento y se optó por llevar la luminaria a las eras de alrededor del pueblo, al mismo tiempo que éste perdía población, pero por suerte ningún año se dejó de prender el símbolo más destacado de la Navidad de la localidad.

Desde hace ya bastantes años se ha optado, con acierto, por volver a encender la luminaria en la plaza, frente al Ayuntamiento, para lo cual previamente se depositan unos remolques de arena para que el fuego no deteriore el pavimento.

Queda poca gente en el pueblo, pero con orgullo se puede decir que la tradición no se ha perdido, antes bien, al contrario, actualmente además de la de Nochebuena se celebran otras dos luminarias más, una en Nochevieja que congrega al vecindario a tomar las uvas al son de las campanadas del reloj del Ayuntamiento y otra en la noche de Reyes para recibir a Sus Majestades y tomar un rico chocolate (Herranz, por supuesto, el de Migueláñez ) con roscón.

Gracias desde aquí al grupo de personas que se esfuerzan en ir al pinar a cortar pinos secos, a transportar la arena, a decorar el gran abeto del jardín de la iglesia, a montar el belén monumental de la parroquia, a organizar la cabalgata de Reyes…Sin ellos nada de esto sería posible.

La tradición es poco más de lo que nos queda en estos viejos pueblos castellanos y tenemos la obligación moral de conservarla. Esperemos que generaciones que nos sigan sepan conservar las raíces que nos honran y dan personalidad.

En estos días de Navidad siempre echamos la vista atrás y nos sentimos un poco más niños sin importarnos los años que llevamos encima. Al respecto vi con alegría como un vecino de los más ancianos del pueblo, con más de 90 años, tuvo el acierto y el humor de ser el Papá Noel, que llegó justo en el encendido de la luminaria.

¡Feliz Navidad! ¡Feliz luminaria!

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.