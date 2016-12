El Ayuntamiento busca mejorar el servicio de recogida de residuos

El servicio municipal de limpieza viaria también forma parte del contrato que vence en 2018. / El Adelantado

Casi un año lleva la Concejalía de Medio Ambiente analizando los servicios municipales de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria que lleva a cabo desde el año 2006 FCC- Medio Ambiente, concesionaria del contrato que vence en abril de 2018. El concejal Jesús García Zamora indica que este informe “de estudio y análisis de las necesidades de la ciudad” en este ámbito llegará a los responsables municipales en los próximos días y añade que se trata de un trabajo previo a la elaboración de los pliegos que regirán el procedimiento para la nueva contratación de estos servicios que suponen un coste de más de cinco millones de euros al año a la ciudad.

García sostiene que hay que tener en cuenta “que la realidad de nuestra ciudad cuando salió a la calle el anterior pliego, la actual y la que se prevé para los próximos ocho o diez años, es bastante diferente”. Estas palabras pueden dar una pista del periodo de ejecución del nuevo contrato, aunque el edil y la alcaldesa aseguran que no hay ninguna decisión tomada. El concejal de Medio Ambiente sí considera que “un servicio de estas características no puede salir a uno o dos años. En breve, dentro del análisis que se está haciendo, tendremos que decidir si es a corto, a medio o largo plazo”. Tampoco se ha tomado una decisión todavía de si se hará un único contrato para los dos servicios —recogida de residuos y limpieza viaria— o si se separarán por lotes como ocurre en otras ciudades.

García recalca que “estas cuestiones no son sencillas, la elaboración de los pliegos tiene su complejidad, sobre todo en servicios tan importantes como este, y queremos hacer las cosas bien, con calma, sin precipitaciones, sin trompicones, escuchando y teniendo en cuenta muchas experiencias que conocemos de otros lugares”.

El objetivo es “mejorar el servicio actual, pero ya tenemos un muy buen servicio en Segovia. No habrá muchos municipios en nuestro país que tengan recogida de residuos de lunes a domingo, además del éxito en reciclaje, con una capacidad muy por encima de la media nacional y de la media de Castilla y León”, añade el edil. Sobre la limpieza viaria, asegura que “Segovia es una ciudad que, sinceramente, está limpia”, máxime, comenta, cuando se celebran multitud de actos y eventos, sobre todo en fin de semana, de carácter deportivo, cultural o turístico.

