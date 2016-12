Muchas cosas por hacer

A punto de finalizar 2016, el presidente de la Delegación Provincial, José Soriano, hace balance de un año que califica como “normal”, aunque con muchos asuntos aún por hacer.

¿Qué balance puede hacer del año en la Delegación Provincial de Fútbol?

No nos podemos quejar. Terminó la temporadas con ascensos, así el San Cristóbal subió con el juvenil, cadete e infantil regional, al femenino regional; dos clubes nuevos han aparecido como son el Cabezuela y el Sierra de la Mujer Muerta; subió a Tercera División de fútbol sala el Rácing Cuéllar, y la Segoviana por muy mala suerte no está en Segunda B pese a merecérselo. Tenemos dos equipos más que la temporada pasada, con 244, las licencias de jugadores están sobre las 3.800… creo que ha sido un año normal, con la desilusión de que no subieran Segoviana y Naturpellet, que son nuestros dos equipos punteros, pero hemos tenido esas alegrías del San Cristóbal, además de que el fútbol sala camina cada vez más fuerte, en las competiciones tanto provinciales como regionales, lo que nos hace ver que tienen futuro.

El lunar lo ponen entonces las renuncias a los ascensos.

Es cierto que los campeones provinciales no se atreven a subir por los gastos, pero también por la competencia que hay, porque cuando juegas en provincial, disputas el partido un domingo y con un día de entrenamiento lo haces. En categoría regional los desplazamientos son más largos, y también demanda más días entrenando, por lo que es más difícil.

¿Los gastos federativos están ajustados?

Yo he estado en los dos lados, y entiendo que mantener un club es muy difícil a día de hoy. Hay que aplaudir a esos legionarios que son los directivos que se meten en los clubes pequeños para sacarlos adelante. Los gastos… la verdad es que si analizas gasto por gasto no ves que sean excesivos, porque a un árbitro le dan 14 euros por arbitrar un partido, y no tengo la impresión de que mucha gente estuviera dispuesta a arbitrar por ese dinero.

Y las Mutuas...

Las mutualidades hay que pagarlas, y todos los años nos resulta complicadísimo conseguir que la póliza se mantenga en vigor, porque los gastos médicos suben, las intervenciones suben, y las compañías, al final, no quieren aceptar estos precios por los que nosotros nos movemos. Pero no hay muchos gastos más. En una delegación como la de Segovia, solo cobran los dos secretarios que tenemos, el de competición y el del Comité de Árbitros que son indispensables para mantener la actividad. El resto no vemos un euro, y sabemos que es así. El propio presidente de la Territorial solo cobra una media jornada cuando está dedicado en cuerpo y alma a la Federación. Están tan cogidos los gastos a los ingresos que desagraciadamente, no se pueden tocar ni para arriba ni para abajo.

¿El asunto del déficit de instalaciones deportivas para la práctica del fútbol y del fútbol sala preocupa a la Delegación?

Mucho. Con los problemas que hay al no haberse producido las elecciones a nivel nacional, la Federación ha parado el dinero que nos entregaba. Confío en que cuando se produzcan las elecciones, y el presidente que salga, sea el que sea que a nosotros nos da igual, pueda llegar algo más de dinero a Segovia. Yo sé que hay un club que se está moviendo en distintas instancias para conseguir la construcción de un campo de fútbol propio, y nosotros como Delegación apoyamos su iniciativa.

¿Porque no hay duda que el déficit existe?

Por supuesto. A mí me da pena ir a otras provincias de la comunidad, y ver sus instalaciones. León, Burgos, Valladolid, Palencia, cuentan con unas instalaciones impresionantes. No sé si somos la Cenicienta, pero las instalaciones que tenemos son insuficientes, tanto en pabellones como en campos de fútbol. En este último apartado tenemos, además de La Albuera, el campo de las Pistas, en el que los atletas se quejan, y con razón, cada vez que lo usamos porque se lo estropeamos. En los campos de Nueva Segovia tenemos el Mariano Chocolate, que necesita un levantamiento de césped desde hace varios años, y los de la zona norte machacados porque allí se juega desde las diez de la mañana a las once de la noche, y a diario hay que entrenar. ¿Cómo es posible que con más de 3.800 licencias tengamos estos campos?

Pues con los pabellones…

Más de lo mismo. El Pedro Delgado se ha quedado pequeño, y el resto de los pabellones son cedidos por Educación y Ciencia a los colegios. El María Martín tiene un piso en el que casi no se puede jugar porque ya se han visto la cantidad de lesiones que se producen. El de San Lorenzo es pequeño… y no sé qué más pabellones tenemos para jugar al fútbol sala. Lo cierto es que en este tema de las instalaciones el Ayuntamiento dio un empujón importante en los últimos cuatro años, pero ahí nos hemos quedado. Como con la excusa de que estamos en crisis solucionamos todo… y no es así. No nos tenemos que conformar con decir que estamos en crisis, sino luchar para que tengamos por lo menos un pabellón más grande que el Pedro Delgado, y otros dos campos de fútbol.

Varios días después de solucionado el conflicto con la Segoviana a cuenta del partido con el Unionistas y los derechos de televisión, ¿qué sensación le queda?

Creo que los insultos que nos dedicaron tanto a Villar, como a Marcelino Maté y a mí mismo el pasado domingo en La Albuera son totalmente inmerecidos. Nosotros no somos los que hacemos las leyes, sino que somos quienes las hacemos cumplir. El ya famoso artículo 198 del Reglamento no lo ha hecho ni Villar, ni Marcelino ni Soriano, sino que le han hecho los clubes que son los que en las asambleas votan y deciden qué es lo que hay que poner en cada artículo. La Federación, su presidente y yo mismo, estuvimos pendientes desde varios días antes para que se solucionara la disputa del partido, y la prueba de ello es que los árbitros estaban en Segovia cuando se levantó la suspensión, lo que quiere decir que en ningún momento la Federación quería suspender. No voy a entrar en quién tiene razón, pero sí diré que si yo pertenezco a una competición, me tengo que someter a las normas que tiene. Estamos dispuestos a hablar con el presidente de la Segoviana cuando él quiera, y estaremos encantados de que lo haga cuanto antes.

¿Los cursos que organiza la Delegación significan un orgullo para la misma, aún perdiendo dinero?

Totalmente. Que la Delegación tenga actividad, y que desde Segovia salgan entrenadores y árbitros formados es muy importante para todos los que la componemos.

