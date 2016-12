Mi música navideña

Portada del disco de la Ronda Segoviana de Navidad.

Recuerdo que, cuando era pequeño (no sé, diez u once años), me llegué a cuestionar qué vacaciones me gustaban más, si las de verano o las de Navidad. Las primeras me ofrecían la piscina, la larga duración y mi cumpleaños, pero las segundas me aportaban la convivencia especial con mi familia, que era numerosa y eso es un plus, la nieve segoviana (dónde estará…), los regalos de los reyes y la fiesta casi continua amenizada por los villancicos que sonaban en mi casa casi de continuo, porque para eso teníamos los discos de villancicos, para que sonaran en las vacaciones de Navidad. Al final me decanté por las de verano, pero la cosa estuvo “ahí, ahí”. A pesar de todo, ese recuerdo de los turrones y los polvorones; la cena de Nochebuena en casa con mis hermanos; el belén, que mi madre se encargaba de que nosotros montásemos, con sus Reyes Magos, su angelito, sus pastores, su estrella, su castillo de Herodes, y, por supuesto, las vacaciones, acabaron dejando en mi memoria una huella imborrable.

La Navidad es una época que, al que más y al que menos, le evoca unos recuerdos muy entrañables de la niñez y su banda sonora siempre son las melodías de los villancicos, ese soniquete que, de vez en cuando, se utiliza para bromear o hacer chistes fáciles con las letras de los más tradicionales, pero que ni los intérpretes y compositores más conocidos, tanto clásicos como actuales, han podido resistir a su atractivo; desde Juan del Enzina a John Lennon han compuesto este tipo de melodías y, desde luego, no creo que haya nadie en toda la geografía española que no conozca unos cuantos.

Pues bien, una de las actividades que históricamente ha realizado la Ronda Segoviana ha sido colaborar con esa banda sonora navideña en vivo, y cada tantos de diciembre salíamos a la calle a pasear y cantar. Cantábamos algún villancico popular y otros temas de nuestro repertorio, pero cada año procurábamos añadir uno o dos villancicos más, por darle mayor sentido a la música que hacíamos en esa época determinada del año. Pero llegó un momento, hacia 2004 o 2005, en el que decidimos crear un repertorio completo de canciones de Navidad y, aprovechando que ya teníamos unos cuantos temas ensayados, buscamos otros tantos y los incorporamos, de tal manera que abarcáramos los distintos temas que configuran la tradición navideña y que también abarcasen distintos ritmos y melodías no solo segovianas o castellanas, sino de distintas zonas de nuestro país.

Buscando en distintos cancioneros destaco el que encontramos en Villancicos y canciones religiosas de Navidad el “Villancico de Segovia”, que es una joya de composición anónima que junta un ritmo de fandango castellano con una parte más melódica y lenta antes de volver de nuevo al tema principal. Y como es natural, en la tierra española por excelencia del cordero, el tema que trata es el de los pastores, tema que aparece en infinidad de villancicos, pero que en nuestro caso está más que justificado.

También de nuestra tierra teníamos ya preparado un tema que recogiera Agapito Marazuela, pero del que existen muchas versiones, especialmente en Andalucía donde en el “Cancionero popular de Jaén”, recopilado por María Dolores Torres Rodríguez de Gálvez, encontramos una versión casi idéntica, lo que hace pensar que el tema fue importado o exportado por los castellanos en épocas de recogida de aceituna.

En el Cancionero segoviano de música popular de Félix y Mariano Contreras encontramos dos temas interesantes, “En el nombre de Jesús” y “Pastorcitos”. Este último también es un compendio de melodías que le hacen especialmente atractivo al convertirle en una muestra de ritmos castellanos.

Además de los ritmos castellanos decidimos incluir otros de fuera de nuestra región y, de esta manera, preparamos un “Villancico de ronda” canario, “Durmiendo al Niño” de Aragón o un “Aguilando” murciano, pero uno de los que creo que tienen mayor mensaje en la letra es el que nuestro querido Carlos Montero nos facilitó, después de comentarle en una comida que estábamos pensado en preparar un disco de villancicos. Enseguida dijo que él tenía compuesto uno que podríamos utilizar y le tomamos la palabra. Es un tema que describe la Navidad eliminando aquello que nos empeñamos en añadirle y que le sobra: “banquetes”, “personas influyentes”, “regalos”…

El caso es que, después de estrenar el repertorio en unos cuantos recitales nos decidimos a poner nuestra particular música a la Navidad con un disco, pero no lo hemos dejado ahí porque hemos aumentado más ese repertorio y, desde luego, seguiremos interpretándolo por las calles de Segovia todas las Navidades mientras el cuerpo aguante. Ese recuerdo infantil lo merece.

(*) Director musical de la Ronda Segoviana.

