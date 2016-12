Ecologistas en Acción se opone a la urbanización del sector Gamones

Lugar donde, previsiblemente, se situaría la entrada de la urbanización. / E.A.

La posible construcción de una urbanización en el sector Gamones ha puesto en alerta a ‘Ecologistas en Acción’, un colectivo que, además de mostrar su “total oposición” al proyecto, ha decidido actuar, siguiendo dos vías: la judicial —en un pleito instruido en el Juzgado de Segovia— y la administrativa —planteando una modificación de las normas para esa zona—.

En rigor, la urbanización de Gamones es un asunto del que se lleva hablando en Palazuelos desde hace muchos años. En concreto, desde 1981, cuando la Comisión Provincial de Urbanismo aprobó las Normas Subsidiarias Municipales, que autorizaban una amplísima superficie de suelo urbanizable. Como es sabido, a partir de entonces surgieron múltiples proyectos urbanísticos, base del crecimiento experimentado por Palazuelos en las últimas décadas.

No obstante, no todos los proyectos salieron adelante. Algunos fueron paralizados, por diversas cuestiones, y otros cayeron en el olvido. Entre los últimos se encuentra el de Gamones, que se reactivó en 1997, cuando fue delimitado por el plan parcial aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo. Sin embargo, luego cayó de nuevo el silencio sobre él. Hasta hace poco, en que los propietarios han querido dar un nuevo impulso a la urbanización de la zona mediante la redacción de un proyecto de actuación, paso previo a la urbanización.

En principio, la intención de los promotores es construir en las cerca de 16 hectáreas que ocupa Gamones una urbanización, con 63 viviendas. “Sería una urbanización entre La Granja y Torrecaballeros, en el margen derecho de la carretera, al pie de la Atalaya”, explica el colectivo ecologista.

Habiendo conocido la iniciativa, Ecologistas en Acción no ha tardado en personarse en este nuevo escenario. El asunto está ya en manos de la Justicia, dado que los propietarios de Gamones han planteado un pleito al Ayuntamiento de Palazuelos que, de momento, no parece dispuesto a apoyar el proyecto. En este caso, Ecologistas en Acción va de la mano del Ayuntamiento.

Pero los ecologistas han decidido dar otro paso más, “innovador en Segovia”. Y, en ese sentido, han promovido una modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Palazuelos, en lo referente a Gamones, con el objeto de reclasificar el ‘suelo urbanizable’ de ese sector como ‘suelo rústico de protección natural’, en atención a sus valores naturales.

Desde Ecologistas en Acción se subrayaba ayer que, en primer lugar, el espacio que se pretende urbanizar está incluido en el parque natural ‘Sierra Norte del Guadarrama’, agregando que está declarado como ‘Lugar de Importancia Comunitaria’ (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

“Gamones —señalaba ayer un portavoz de Ecologistas en Acción— está completamente desconectado de los núcleos de población del municipio, no tiene agua y, encima, tampoco se puede hacer allí un saneamiento adecuado”. Además, los conservacionistas alertan de que la urbanización segmentaría, en dos partes, la Cañada Real Soriana Occidental, también conocida como la Vera de la Sierra.

Ecologistas en Acción espera ahora que, tras la publicación en Boletín Oficial de Castilla y León del 14 de octubre de su propuesta para modificar las Normas Subsidiarias Municipales en lo referente a Gamones, se pronuncie el Ayuntamiento de Palazuelos. A falta de conocer el sentido de su voto, de momento hay “buena sintonía” entre corporación y ecologistas.

Por otra parte, los conservacionistas han iniciado, en su web www.ecologistasenaccion.org/fh/segovia/gamones/ una campaña tendente a conseguir fondos con los que sufragar los gastos derivados de su actividad en este asunto.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.