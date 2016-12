Un laboratorio de ingenios

Un grupo de alumnos de IE University, en una de las salas del Centro de Creatividad ubicado en la antigua Ceca segoviana. / Roberto Arribas

Albert Einstein afirmaba que la creatividad es “inteligencia divirtiéndose” y que, además era contagiosa; mientras que para la pacifista, educadora y escritora estadounidense Mary Lou Cook la creatividad era “inventar, experimentar, crecer, tomar riesgos, romper reglas, cometer errores y divertirse”. La creatividad, el pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o pensamiento creativo es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. Las grandes mentes que han hecho progresar a la humanidad como Da Vinci, Picasso, Gaudí, Edison, Dalí, o Steve Jobs, poseían en su carácter un fuerte componente de creatividad que aplicaban en sus pensamientos y acciones. Una persona creativa es aquella que se atreve a pensar diferente, que maneja su vida con imaginación y positivismo. La creatividad es, en definitiva, un valor en alza en nuestra sociedad y una cualidad humana que ayuda a evolucionar nuestro mundo definitivamente.

Ahora Segovia cuenta con nuevo espacio donde, precisamente, la creatividad es protagonista. Desde el pasado 24 de noviembre, la Casa de la Moneda de Segovia alberga el Centro de Creatividad, un nuevo espacio destinado al intercambio de ideas y proyectos relacionados con la cultura y el emprendimiento. En mayo de este año, el Ayuntamiento de Segovia e IE University firmaron un nuevo acuerdo por el que se prorrogaba por cuatro años la cesión a la universidad del denominado “Edificio Cultural”, dentro del conjunto de la Casa de la Moneda. Fruto de esta colaboración es la apertura de este Centro de Creatividad, llamado también Creativity Center, sede de la IE University Arts Society, que tiene como objetivo principal convertirse en un lugar de encuentro para que los estudiantes universitarios y los jóvenes de la ciudad puedan compartir aficiones, desarrollar su talento y participar en proyectos emprendedores.

La Casa de la Moneda fue desde su creación un centro pionero por el uso de una innovadora red de maquinaria -los llamados ingenios-, que fue revolucionaria en Europa. Con ese mismo espíritu de innovación original, nace ahora el Centro de Creatividad, concebido como un laboratorio de ingenio, “una fragua que provoque la interacción de los talentos de los jóvenes universitarios de IE con el tejido artesanal de Segovia y su provincia, con sus artistas y pensadores, conformando un red global de actores culturales, humanistas y científicos”, afirma el Vicerrector de Estudiantes, Miguel Larrañaga. La idea es, por tanto, buscar un intercambio entre las inquietudes artísticas de los estudiantes de IE University, que comprenden hasta un centenar de nacionalidades, y las de otros jóvenes de la ciudad de Segovia, y de personas e instituciones locales relacionadas con las artes y la cultura.

La sede del IE University Arts Society dispone de hasta diez espacios diferentes: sala de ensayos de música, sala de ensayo para teatro y danza, salas de pintura y artes plásticas, y sala de yoga y meditación. Asimismo, cuenta con sala para talleres, sala de reuniones, sala para coworking, salas de estar, sala de conferencias y seminarios, y un despacho de coordinación. Las artes plásticas tienen una amplia presencia, pero también el cine, el debate, la lectura y el pensamiento, la radio y las nuevas tecnologías, la fotografía y el diseño de contenidos, y también el Design Thinking, una metodología que se aplica en los programas formativos de IE University que permite desarrollar el pensamiento creativo y crítico de una manera práctica e innovadora.

El nuevo Centro de Creatividad buscará además la colaboración con Telefónica Open Future, la Federación de Empresarios de Segovia y la de Jóvenes Empresarios, entre otras instituciones. “La idea principal es impulsar el espíritu emprendedor y las actividades artísticas y culturales, poniendo ambas en contacto”, insiste Larrañaga, que subraya que “para nosotros, la gestión unida a la creatividad favorece el emprendimiento, uno de los valores fundamentales de IE University”.

El edificio cultural de la Casa de la Moneda, que ya está acogiendo talleres formativos de escritura creativa, dibujo y música, abrirá el año 2017 con una exposición colectiva de fotografías de los estudiantes de IE University. Diez jóvenes artistas que suman hasta trece nacionalidades diferentes expondrán su particular mirada fotográfica en el Centro de Creatividad de la Casa de la Moneda a partir del 13 de enero. Todos ellos tienen en común ser estudiantes de IE University que quieren compartir su talento con la ciudad de Segovia, en esta ocasión, a través de sus mejores fotografías. Con el título “IE Expressions”, esta exposición colectiva es parte de un proyecto multidisciplinar más amplio que incluye proyecciones, música en directo y otras actuaciones en el edificio cultural de la histórica Ceca segoviana.

Los diez jóvenes fotógrafos, heterogéneos tanto en raíces culturales como en estilos artísticos, aportarán cada uno de ellos su particular visión del mundo a través de fotografías de viajes, paisajes, retratos y objetos; también el visitante podrá encontrar en esta exposición un conjunto de imágenes que reflejan la experiencia de los estudiantes de IE University en la ciudad de Segovia y en el campus de Santa Cruz la Real. La exhibición ha sido organizada por el Film and Photography Club de IE University, bajo la coordinación de los estudiantes Héloïse Allemandou y BreAnne Adderley. “IE Expressions” cuenta además con el apoyo del grado en Comunicación y de su directora Iôna de Macêdo, de la Oficina del Estudiante y de los coordinadores del IEU Art Society-Casa de la Moneda.

Por otra parte, IEU Arts Society va organizar en febrero de 2017 una actividad con el Teatro Real de Madrid. En colaboración con el departamento de educación de esta institución, la universidad patrocinará una sección del montaje de Bomarzo, una ópera en dos actos de Alberto Ginastera con base en la novela homónima de Manuel Mujica Láinez, también autor del libreto, que se estrena por primera vez en el Teatro Real. Un director de cine de reconocido prestigio impartirá a los estudiantes un seminario de cinco sesiones sobre cómo realizar cortos con IPhone. Cada estudiante tendrá que hacer un corto sobre el argumento de Bomarzo; los cortos serán utilizados por el Teatro Real como material promocional de esa ópera.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.